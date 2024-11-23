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阿里巴巴吴泳铭：把AI能力转化为生产力

2024年11月23日14:33 | 来源：环球网
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原标题：世界互联网大会|阿里巴巴CEO吴泳铭：把AI能力转化为生产力

11月20日，2024年世界互联网大会乌镇峰会开幕。阿里巴巴集团CEO吴泳铭在全体会议上发言表示，AI推动千行百业生产力变革，将创造远超互联网链接所创造的价值，“面向AI时代，阿里巴巴专注做好两件事，一是不断完善AI基础设施，二是坚持开源开放，把AI能力转化为千行百业的生产力。”

吴泳铭表示，过去30年，互联网的主要价值是链接；未来30年，AI将全面提升整个世界的生产力水平，创造远超互联网链接所创造的价值。AI目前正在逐步深入千行百业，助力提升产业能力，推动生产力革命。上一个阶段，企业“上云”为产业互联网按下快进键，以数据驱动企业的敏捷创新和业务增长。今天，中国80%的科技企业、65%的专精特新企业和60%的A股上市公司跑在阿里云上。新的阶段，AI带着不断进化的通用智能，将推动千行百业从数字化迈向智能化，更加强有力地提升生产力水平。随着AI从数字世界走进物理世界，未来大部分事物都会具备AI能力，实现“数”“实”天然融合。

吴泳铭说，以今年的诺贝尔奖为风向标，科学界已经形成共识：AI开创了科研新范式，是科学发现的加速器、技术发明的孵化器。他透露，目前国内已有50多所院校机构使用阿里“云和AI”服务开展科研，在生物、农业等领域取得了可喜的成果。一系列AI for science的合作创新证明：算力就是新质生产力。

面向AI时代，吴泳铭表示，阿里巴巴专注做好两件事：一是不断完善AI基础设施和相关的支撑体系；二是坚持开源开放，与广大生态伙伴一起，把AI能力转化为千行百业的生产力。

吴泳铭透露，过去一年，阿里高强度投入AI基础设施建设，基于规模效应和技术进步，算力成本持续降低。“通义千问”API调用价格一年下降97%，百万token调用花费最低已经降到了5毛钱。

吴泳铭表示，阿里坚持把最新、最全的自研大模型向全行业开源，推动打造繁荣的AI生态。截至目前，全球开发者基于阿里“通义千问”二次开发的衍生模型突破7.8万个，超800万用户通过阿里巴巴AI模型社区“魔搭”下载模型、投入应用。模型开源极大降低了各行各业开发AI、使用AI的门槛，推动AI在丰富的场景中落地应用。

(责编：董童、李源)
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