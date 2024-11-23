人民网北京11月23日电 （欧阳易佳）11月22日，水利部举办珠江“压咸补淡”应急水量调度实施20周年新闻发布会。发布会上，广西水利厅党组书记周光华答人民网记者问时表示，广西是保障粤港澳大湾区供水安全的核心水源地之一，西江也是连接滇桂黔、通往大湾区的“黄金水道”。20年来，广西水利厅认真贯彻落实水利部和自治区党委、政府的工作部署，全力做好“压咸补淡”应急水量调度工作，把保障粤港澳大湾区供水安全作为落实党中央决策部署、践行“一国两制”的重大政治任务，把“压咸补淡”应急水量调度作为义不容辞的重要工作，统一思想，统一行动，按照水利部、珠江委的统一调度，克服各种困难，连续20年确保了下游地区供水安全。

广西位于珠江流域上中游，西江横贯全区，广西85.4%的面积属珠江流域西江水系，河流呈树枝状汇集于梧州后向东流入广东境内。西江多年平均年径流量2240亿立方米，占广西径流总量的81.4%。同时，保障粤港澳大湾区供水安全的“三道防线”中，“第二道防线”大藤峡水利枢纽坐落在广西桂中盆地，“第三道防线”中的龙滩、百色等骨干水库分别位于广西红水河和右江上游。

周光华介绍，通过加强水利工程建设，提升“压咸补淡”水源保障能力。20年来，广西不断加强流域水利工程建设，西江的龙滩、大藤峡，郁江的百色、老口，柳江的落久等一大批水利工程建设完成，可利用有效库容超过170亿立方米。其中大藤峡、龙滩、百色等水库已经作为保障粤港澳大湾区供水安全的“第二、第三道防线”，为开展珠江“压咸补淡”应急水量调度工作创造了有利条件，有效提升了“压咸补淡”的水源保障能力。

“全力加强西江沿线水生态保护，做好‘压咸补淡’的水质保障。”周光华说，通过强化沿江水土流失治理，严格西江流域岸线空间管控，纵深推进西江流域“清四乱”常态化规范化，推进城乡黑臭水体整治、工业污染防治、农业面源污染防治和生活污水治理，有效管控污染物入河排放，广西地表水水质优良比例排在全国前列，西江广西断面水质优良率均保持100%，实现了“一江清水向东流”，切实做好“压咸补淡”水质保障。

周光华介绍，加强区域水工程调度，确保“压咸补淡”精细化落实。广西水利厅加强与电力、航运等各方沟通协调，根据调度指令，研究细化调度方案，指导沿线的河池、来宾、贵港和梧州等地认真做好调度期间的护水和安全等工作。同时，我们积极组织水库开展汛末蓄水工作，在保障防洪安全的前提下，有效利用洪水资源，全力蓄水保水，确保西江枯水期有水可调，全力做好“压咸补淡”水量保障。

周光华表示，下一步，广西水利厅将一以贯之落实水利部和自治区党委、政府部署，加快构建现代化广西水网，全面增强广西水资源统筹调配能力、供水保障能力和战略储备能力，充分发挥区域内水利工程系统优势和综合效益，为持续确保大湾区供水安全作出广西的新贡献。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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