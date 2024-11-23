11月21日下午，2024年世界互联网大会乌镇峰会互联网公益慈善论坛在浙江乌镇举行。本次论坛由国家互联网信息办公室、民政部主办，中国互联网发展基金会、中国慈善联合会、环球网、腾讯公司协办。来自多个国家的政府部门、公益组织、互联网企业代表等100余位嘉宾参会。会上，中国互联网发展基金会秘书长刘红岩发布《公益互联 网聚善力——中国特色互联网公益发展报告》研究成果。

报告显示，公益慈善事业赓续中华文明，弘扬传统美德，是中国特色社会主义事业的重要组成部分，在促进社会公平正义、维护社会和谐稳定等方面具有重要意义。另一方面，中国特色互联网公益是中华民族传统美德的数字表达，承载着人们对未来美好生活的憧憬和向往，是网络空间命运共同体倡议的生动案例，是和合共生数字文明时代的典型代表。社会多方参与、开放表达、深度互动、共创共享，为构建包容普惠公益生态、增进人民福祉创造更多可能。中国互联网发展基金会将进一步架构“政产学研”的交流合作平台，持续加强互联网公益研究，汇聚互联网公益资源，推动互联网公益事业高质量发展。

(责编：徐婵、岳弘彬)

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