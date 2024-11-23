11月22日至23日，由中旅资源资产交易中心、国奥控股集团股份有限公司主办，中国房地产业协会等14家协会协办的“中国文旅民宿产业博览会暨全域文旅跨界合作发展峰会”在京成功举办。本届博览会峰会以“伟大时代诞生的崭新生活方式”为主题。大会旨在以新质生产力赋能为核心、乡村振兴为使命、服务百姓幸福生活为宗旨，全力促进市场上生产端与消费端、投资方与存量方的资源精准对接。

此次大会涉及“医食住行、游购娱养、文体财教”12个领域，集中展示了“文旅+”全域立体业态中的特色与亮点。大会分为全域旅游与新质生产力融合发展主题论坛、全民大众体育跨界产业发展研讨会和低空文旅产业融合发展论坛三大版块，为期两天。

向“新”而行 推动全域旅游高质量发展

当下，全域旅游迅猛发展，人们对文旅消费的需求正不断提升。这需要文旅行业紧跟时代步伐，发展新质生产力，通过科技创新来促进产业创新，实现自身的高质量发展，满足人民日益增长的精神文化需求。

本次博览会是推动文旅产业发展的重要举措，将汇聚行业精英，展示最新的产品和服务，分享前沿的理念和经验。博览会将成为一个新起点，为文旅民宿产业带来更多的创新和突破，推动全域文旅跨界合作迈向新高度。

跨界联手 培育更多 “旅游+”新业态

新一轮科技革命和产业变革深入发展，推动旅游业从“资源驱动”向“创新驱动”转变，跨界融合正成为撬动旅游高质量发展的支点

此次博览会不仅聚焦文旅民宿产业本身，还积极推动文旅与其他行业的跨界合作。围绕全域文旅跨界合作的相关话题，博览会峰会还发起了“跨界融合发展——全域文旅的产业融合升级之道”“食为天”“银发经济下的金色年华”“沸腾的生活”“跨界产业融合迎接大众体育的未来”“低空经济视角下的文旅产业革新”“体育消费者培养”等圆桌对话。嘉宾们探讨了体育、养老、低空经济与文旅产业的融合发展路径，推出了奥运带动体旅融合、大众高尔夫、全民马拉松、新兴匹克球等运动与文化、休闲、旅游产业融合的主题研讨。这些跨界合作将为文旅产业带来新的发展机遇和增长点，实现互利共赢。

链接产业 多元价值赋能文旅行业新发展

此次博览会注重链接文旅产业链上下游企业，推动产业的协同发展。通过搭建综合性平台，大会为文旅产业链上下游企业提供了交流和合作的机会，促进了产业间的资源共享和优势互补。

在会议期间，中旅资源资产交易中心为文旅跨界产业联盟创始合伙人、大众体育会员单位授牌；启动了“北高协之家”创始合伙人联盟、启明星高尔夫成长万里行、中国低空文旅产业联盟；发布了《2024中国低空文旅产业发展白皮书》等重要研究成果；分享了低空经济领域的最新实践案例，签约了低空创新应用项目。

此外，为了深入挖掘并传播家乡的文化底蕴，让传统文化焕发新生，在博览会上启动了“中国商旅文体万里行·乡链”项目。旨在整合各方力量，把文旅产业作为链接地方文化、促进地区发展的纽带，让家乡资源被更多人看见，让更多农特产品走出故土。

乡链项目启动

（来源：人民数字联播网）

(责编：申佳平、高雷)

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