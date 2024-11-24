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我国新一代地基红外天文望远镜发布首批观测图像

2024年11月24日04:52 | 来源：新华网
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新华社西宁11月23日电（记者陈杰）记者23日从青海冷湖科技创新产业园区管理委员会获悉，中山大学80厘米望远镜近日在青海冷湖天文观测研究基地投入观测，并成功发布首批观测图像，此为我国新一代地基红外天文望远镜。

左图为中山大学80CM望远镜拍摄的近红外波段图像，圆圈中为超新星SN2024xal，右图为两微米全天巡天项目拍摄的近红外波段历史图像。（中山大学物理与天文学院供图）

望远镜项目技术负责人、中山大学副教授马斌介绍，中山大学80厘米望远镜的科学任务，以捕捉红外波段的宇宙天体动态变化为核心，空间中的X射线、伽马射线卫星以及地面上的光学巡天望远镜发现暂现源后，望远镜可快速指向目标进行红外波段的观测。望远镜观测到超新星SN2024xal，并在持续监测过程中观测到其光度明显下降，团队将获取其在近红外波段完整的光变数据，有助于对超新星SN2024xal开展多波段测光数据分析。

由于宇宙膨胀，距离地球较远的天体会发生红移，导致其光谱向红色波段偏移。近红外观测对于研究早期宇宙中类星体的形成和演化至关重要。

中山大学80厘米望远镜采用三反射镜和改正透镜组光学系统，搭载两台终端红外相机，可以通过第三反射镜进行切换，可广泛服务于各类天文科学目标。

这是中山大学80厘米望远镜。（中山大学物理与天文学院供图）

马斌介绍，此前我国上一代红外望远镜采用光电倍增管探测器，不能直接成像；而中山大学80厘米望远镜使用国产探测器在红外K波段实现科学级成像观测，大大提高了观测效率。“中山大学80厘米望远镜将与我国在光学、射电、高能波段的望远镜协同观测，揭示宇宙深处的奥秘。”马斌说。

(责编：胡永秋、杨光宇)
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