人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

好吃好看、好玩好逛的农业“嘉年华”——2024浙江农博会现场观察

2024年11月24日05:04 | 来源：新华社
小字号

名优“土特产”荟萃，乡村美食飘香，“三农”领域新科技新产品汇聚……2024浙江农业博览会于11月22日至26日在杭州举行。记者23日在展会现场看到，许多市民与家人一起趁着双休日前来消费采购、休闲逛展，为美好的冬日增添了浓浓的烟火气。

本届浙江农博会以“大力发展土特产，共享品质新生活”为主题，展示展销面积为历届最大，线下展出规模为7个展馆、7万平方米，线上线下参展企业达4146家，参展产品达4.3万种。

图为市民正在现场采购。新华社记者许舜达 摄

庆元食用菌、云和雪梨、舟山大黄鱼……来自浙江各地的“山珍海货土味”精品汇聚。本届浙江农博会首次设立了杨梅酒专区，展示展销浸泡、蒸馏、发酵等不同工艺制作的杨梅酒产品。杨梅酒是杨梅全产业链上的关键产品，是具有浙江乡土地域特色的“土特产”。

在宁波慈溪市戚源杨梅专业合作社的展位前，合作社负责人戚军洋正拿着杨梅酒，忙着招呼过往的顾客。“现在政府很重视杨梅酒产业的发展，这为合作社发展增添了信心。”戚军洋表示，早在去年，合作社就把杨梅酒搬到了浙江农博会上，积累了一批“回头客”。

图为市民正在现场采购。新华社记者许舜达 摄

本届浙江农博会上，除了来自浙江本地的精品“土货”，阿克苏苹果、长白山人参、南京盐水鸭等全国优质热卖的农产品也琳琅满目。在国际展销区域，还有西班牙伊比利亚火腿、马来西亚燕窝等多种产品，可供市民选购。

展会期间，还将举办2024年浙江省农业品牌推介活动、浙猪品牌行·浙江土猪肉推介会等线上线下各类专题活动共155场。

图为现场参展商正在直播销售。新华社记者许舜达 摄

除了众多名特优产品外，展会上还展示了农作物新品种、农业AI机器人、农产品3D打印机等前沿科技创新成果，并专设无人机农田播种、病虫害防治等展示区域，吸引了不少观众围观“打卡”。

记者从浙江省农业农村厅获悉，近年来浙江以农业“双强”行动为抓手，推动农业科技持续提速发展。去年，浙江全省农业科技进步贡献率达67.97%、农作物耕种收综合机械化率达81.35%。（记者许舜达）

(责编：胡永秋、杨光宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
“压咸补淡”连续20年确保下游地区供水安全
　　人民网北京11月23日电 （欧阳易佳）11月22日，水利部举办珠江“压咸补淡”应急水量调度实施20周年新闻发布会。发布会上，广西水利厅党组书记周光华答人民网记者问时表示，广西是保障粤港澳大湾区供水安全的核心水源地之一，西江也是连接滇桂黔、通往大湾区的“黄金水道”。…
证监会发布8项金融行业标准
　　人民网北京11月23日电 （记者黄盛）记者从证监会获悉，近日，证监会发布《上市公司行业统计分类与代码》《区域性股权市场跨链技术规范》《区域性股权市场跨链数据规范》《区域性股权市场跨链认证安全规范》《区域性股权市场区块链通用基础设施通讯指南》《证券期货业信息技术架构管理指南》《证券期货业数据标准属性框架》《证券基金经营机构运维自动化能力成熟度规范》等8项金融行业标准，自公布之日起施行。 具体来看，《上市公司行业统计分类与代码》标准是对已发布标准《上市公司分类与代码》的修订。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部