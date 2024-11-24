名优“土特产”荟萃，乡村美食飘香，“三农”领域新科技新产品汇聚……2024浙江农业博览会于11月22日至26日在杭州举行。记者23日在展会现场看到，许多市民与家人一起趁着双休日前来消费采购、休闲逛展，为美好的冬日增添了浓浓的烟火气。

本届浙江农博会以“大力发展土特产，共享品质新生活”为主题，展示展销面积为历届最大，线下展出规模为7个展馆、7万平方米，线上线下参展企业达4146家，参展产品达4.3万种。

图为市民正在现场采购。新华社记者许舜达 摄

庆元食用菌、云和雪梨、舟山大黄鱼……来自浙江各地的“山珍海货土味”精品汇聚。本届浙江农博会首次设立了杨梅酒专区，展示展销浸泡、蒸馏、发酵等不同工艺制作的杨梅酒产品。杨梅酒是杨梅全产业链上的关键产品，是具有浙江乡土地域特色的“土特产”。

在宁波慈溪市戚源杨梅专业合作社的展位前，合作社负责人戚军洋正拿着杨梅酒，忙着招呼过往的顾客。“现在政府很重视杨梅酒产业的发展，这为合作社发展增添了信心。”戚军洋表示，早在去年，合作社就把杨梅酒搬到了浙江农博会上，积累了一批“回头客”。

图为市民正在现场采购。新华社记者许舜达 摄

本届浙江农博会上，除了来自浙江本地的精品“土货”，阿克苏苹果、长白山人参、南京盐水鸭等全国优质热卖的农产品也琳琅满目。在国际展销区域，还有西班牙伊比利亚火腿、马来西亚燕窝等多种产品，可供市民选购。

展会期间，还将举办2024年浙江省农业品牌推介活动、浙猪品牌行·浙江土猪肉推介会等线上线下各类专题活动共155场。

图为现场参展商正在直播销售。新华社记者许舜达 摄

除了众多名特优产品外，展会上还展示了农作物新品种、农业AI机器人、农产品3D打印机等前沿科技创新成果，并专设无人机农田播种、病虫害防治等展示区域，吸引了不少观众围观“打卡”。

记者从浙江省农业农村厅获悉，近年来浙江以农业“双强”行动为抓手，推动农业科技持续提速发展。去年，浙江全省农业科技进步贡献率达67.97%、农作物耕种收综合机械化率达81.35%。（记者许舜达）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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