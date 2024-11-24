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库尔勒 哈密！新疆将首次开行贯通南疆东疆“复兴号”动车

2024年11月24日05:51 | 来源：央视新闻
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记者从中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司了解到，11月29日，新疆铁路部门将在库尔勒至哈密、哈密至库尔勒间加开“复兴号”动力集中动车组旅客列车，首次实现新疆南疆与东之间的“复兴号”列车贯通开行。

据了解，此次开行的贯通南疆与东疆的“复兴号”动车组旅客列车，每日加开一对，单程运行距离729公里，车体采用“复兴号”动力集中动车组CR200J型，单组可容纳720名旅客。

由库尔勒至哈密开行的C996次列车，每日09:00从库尔勒始发，经停焉耆、吐鲁番北，15:12抵达哈密，旅时6小时12分钟；

由哈密至库尔勒开行的C995次列车，每日16:20从哈密始发，经停吐鲁番北、焉耆，22:42抵达库尔勒，返程时间6小时22分钟。

“复兴号”列车开行后，由库尔勒至哈密方向旅时最多缩短57分钟，由哈密至库尔勒方向旅时最多缩短1小时26分钟，为两地及进出疆旅客带来更便捷、灵活、舒适的出行体验。

新疆铁路部门提示，开行的“复兴号”旅客列车车票，从11月22日18时开始全网售票，有出行需求的旅客可关注12306网站或者12306手机App，及时购买车票。（总台记者 高鹏飞）

(责编：胡永秋、杨光宇)
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