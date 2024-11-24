这是专注于汽车模型玩具的拓意品牌线下门店（11月21日摄）。新华社记者 吉宁 摄

新华社北京11月23日电 题：“首店经济”激活中国消费市场“一潭春水”

新华社记者 吉宁

广阔的市场和多样化的消费需求，吸引全球众多品牌在中国“安营扎寨”。新场景、新业态积攒出惊人的“首店经济”能量，成为挖掘消费潜力、激发市场活力的重要创新手段。

“首店经济”中的“首店”，指的是在行业里有代表性的品牌或新的潮牌在某个地区首次开设门店，例如全球首店、中国首店、区域首店、行业首店等，或是已入驻的品牌设立创新模式的概念店等。

憨态可掬的熊猫造型、遍布全店的竹子色彩，在北京市海淀区眉州东坡开设的全国首家熊猫主题餐厅里，充满“熊猫”元素的店铺设计让人眼前一亮。该店还推出了熊猫主题的特色菜品。

眉州东坡熊猫主题餐厅负责人邹慧敏说：“我们门店是眉州东坡在全国第一家熊猫主题餐厅，围绕熊猫主题已经策划组织了熊猫面人制作、熊猫玩偶陪伴等活动，很受家庭群体的欢迎，周末每天的客流量接近千人。”

近年来，“首店经济”逐渐进入大众视野，中国各地推动首店发展的政策也陆续出台。今年1月，重庆发布政策鼓励发展“首店首发”经济、着力培育“必购必带”品牌；3月，北京发布商业品牌首店首发项目申报指南，对符合条件的首店给予资金支持，其中亚洲首店最高给予500万元支持；5月，上海出台《关于进一步促进上海市首发经济高质量发展的若干措施》。

在政策支持下，“首店经济”进入快速发展期。上海、北京、广州、深圳等城市首店开设数量不断提升，品牌的集聚效应和影响力显著增强。

今年1月至7月，上海新增770家首店；在北京，今年前三季度，全市新开设717家品牌首店，涵盖零售、餐饮、休闲娱乐等多个领域；广州前8个月引入品牌首店205家。

专注于汽车模型玩具的拓意品牌，8月将全国首家线下门店落户北京，满墙的汽车模型里，不但有超火的限量款产品，还有经典的老款车型，为“小车爱好者”带来沉浸式体验。“来店里购买产品的多以车迷群体为主，很多限量产品都供不应求。”该店一名工作人员说。

如今，中国“首店经济”已形成从点到面的涟漪效应，满足消费者多样化需求，激发新的消费潜力，成为拉动消费的新动能。

今年8月，以“Hello Kitty”闻名的三丽鸥品牌北京首店开业，开业当天店内首发的“海岛度假”系列产品就被抢购一空；北京的THE BOX A馆引进首店超40家，自2023年5月试运营起，已售卖近450万件商品，达成消费金额5亿元，客流量超1500万人次；上海百联ZX创趣场，40多个品牌中有首店、旗舰店近30家，开业18个月累计客流量超1500万人次，累计销售额5亿元……

中国国家统计局数据显示，今年1月至10月，中国社会消费品零售总额同比增长3.5%。

中央财经大学中国互联网经济研究院副院长欧阳日辉表示，首店可以促进消费复苏增长、拉动内需、满足消费者多样化需求。“在首店首发经济的带动下，城市和区域的营商环境、经济发展水平和商贸活力不断优化；反过来，具有创新性和引领性的店铺也会得到更多城市的青睐，形成良性的双向互动。”

(责编：杨光宇、胡永秋)

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