人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

培育发展新质生产力新动能

长沙加快引进研发机构提升自主创新能力

本报记者 吴齐强 颜 珂 孙 超
2024年11月24日05:56 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　一组数据凸显湖南长沙加速集聚研发机构和研发人才：截至今年10月底，长沙市各类创新平台达3167家。今年前9月，长沙新增研发机构688家，增速是去年同期的约4倍。2023年以来，长沙新增国家、省级科技人才1300余人，通过企业研发中心引育集聚人才近6000人。

　　今年3月，习近平总书记在湖南考察时指出：“要在以科技创新引领产业创新方面下更大功夫，主动对接国家战略科技力量，积极引进国内外一流研发机构，提高关键领域自主创新能力。”2020年9月，习近平总书记在湖南考察时强调：“关键核心技术必须牢牢掌握在自己手里。”

　　深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神，长沙市把科技创新作为发展新质生产力的核心要素，加快引进研发机构、提升自主创新能力，培育发展新质生产力的新动能。

　　研发机构如何加速集聚？

　　瞄准科技前沿领域布局一批——

　　聚焦先进计算与人工智能等领域，湘江实验室等湖南省“四大实验室”落地长沙，围绕国家所需、未来所向、湖南所能，已全部实现实体化运行。“定位新型研发机构，面向企业需求、服务产业创新。”中国工程院院士、湘江实验室主任陈晓红介绍，实验室落地应用的新技术已涉及自主可控计算等多个领域。

　　鼓励企业设立一批——

　　一套激光操作系统，整合不同材质加工应用程序，可实现对玻璃、蓝宝石等各类材料的精准处理。蓝思科技股份有限公司设立的蓝思创新研究院成立仅一年，已在激光、镀膜、材料等领域取得多项成果。“整合公司及外界科研力量，为的就是握指成拳，持续推动行业技术创新和高质量发展。”公司董事长周群飞说。据统计，去年9月以来长沙新增的研发机构中，企业研发机构达222家，其中世界500强、领军企业研发中心48家。

　　面向全球引进一批——

　　今年4月，“淡水河谷—中南大学低碳与氢冶金联合实验室”正式启用，全球矿业巨头巴西淡水河谷公司携手中南大学，加速低碳前沿技术研发。引进全球一流研发中心，长沙诚意满满：世界500强企业研发中心在长沙落地，按“一事一议”给予最高10亿元支持，并按每年研发投入增量部分的10%给予最高1000万元支持。

　　2023年，长沙全社会研发投入强度首次超过3%，同比增长21.07%。4000吨级全地面起重机、6000米级深海重载采矿平台……去年9月至今年10月底，长沙攻克76项关键技术，实现技术合同成交额1785.9亿元。

　　研发资源如何转化为发展动能？以科技创新引领产业创新，长沙着力促进科技创新和产业创新深度融合，推动科技成果加快转化为现实生产力。

　　疏堵点。科创项目前期风险高，长沙探索“先投后股”等转化模式，当好“创新合伙人”。湖南伊鸿健康科技有限公司创始人、首席执行官胡双介绍，企业初创阶段，湖南湘江新区产业引导基金便以股权投资等形式给予支持，今年又为企业上游供应商提供保理融资，让应收账款能提前“变现”。

　　强协同。长沙与省内外高校、科研院所共建创新发展联盟、高端科创平台，建成15家技术转移转化基地、10个知识产权转化中心。

　　在先进制造业带动下，今年前9月，长沙规模以上工业增加值同比增长8.5%，电子信息、有色金属、食品制造等产业实现两位数增长。

　　“坚持把科技创新作为主动力，不断提高关键领域自主创新能力，把科技创新‘关键变量’转化为高质量发展‘最大增量’。”湖南省委常委、长沙市委书记吴桂英表示。

　　《 人民日报 》（ 2024年11月24日 01 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
“压咸补淡”连续20年确保下游地区供水安全
　　人民网北京11月23日电 （欧阳易佳）11月22日，水利部举办珠江“压咸补淡”应急水量调度实施20周年新闻发布会。发布会上，广西水利厅党组书记周光华答人民网记者问时表示，广西是保障粤港澳大湾区供水安全的核心水源地之一，西江也是连接滇桂黔、通往大湾区的“黄金水道”。…
证监会发布8项金融行业标准
　　人民网北京11月23日电 （记者黄盛）记者从证监会获悉，近日，证监会发布《上市公司行业统计分类与代码》《区域性股权市场跨链技术规范》《区域性股权市场跨链数据规范》《区域性股权市场跨链认证安全规范》《区域性股权市场区块链通用基础设施通讯指南》《证券期货业信息技术架构管理指南》《证券期货业数据标准属性框架》《证券基金经营机构运维自动化能力成熟度规范》等8项金融行业标准，自公布之日起施行。 具体来看，《上市公司行业统计分类与代码》标准是对已发布标准《上市公司分类与代码》的修订。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部