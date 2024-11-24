本报记者 吴齐强 颜 珂 孙 超

一组数据凸显湖南长沙加速集聚研发机构和研发人才：截至今年10月底，长沙市各类创新平台达3167家。今年前9月，长沙新增研发机构688家，增速是去年同期的约4倍。2023年以来，长沙新增国家、省级科技人才1300余人，通过企业研发中心引育集聚人才近6000人。

今年3月，习近平总书记在湖南考察时指出：“要在以科技创新引领产业创新方面下更大功夫，主动对接国家战略科技力量，积极引进国内外一流研发机构，提高关键领域自主创新能力。”2020年9月，习近平总书记在湖南考察时强调：“关键核心技术必须牢牢掌握在自己手里。”

深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神，长沙市把科技创新作为发展新质生产力的核心要素，加快引进研发机构、提升自主创新能力，培育发展新质生产力的新动能。

研发机构如何加速集聚？

瞄准科技前沿领域布局一批——

聚焦先进计算与人工智能等领域，湘江实验室等湖南省“四大实验室”落地长沙，围绕国家所需、未来所向、湖南所能，已全部实现实体化运行。“定位新型研发机构，面向企业需求、服务产业创新。”中国工程院院士、湘江实验室主任陈晓红介绍，实验室落地应用的新技术已涉及自主可控计算等多个领域。

鼓励企业设立一批——

一套激光操作系统，整合不同材质加工应用程序，可实现对玻璃、蓝宝石等各类材料的精准处理。蓝思科技股份有限公司设立的蓝思创新研究院成立仅一年，已在激光、镀膜、材料等领域取得多项成果。“整合公司及外界科研力量，为的就是握指成拳，持续推动行业技术创新和高质量发展。”公司董事长周群飞说。据统计，去年9月以来长沙新增的研发机构中，企业研发机构达222家，其中世界500强、领军企业研发中心48家。

面向全球引进一批——

今年4月，“淡水河谷—中南大学低碳与氢冶金联合实验室”正式启用，全球矿业巨头巴西淡水河谷公司携手中南大学，加速低碳前沿技术研发。引进全球一流研发中心，长沙诚意满满：世界500强企业研发中心在长沙落地，按“一事一议”给予最高10亿元支持，并按每年研发投入增量部分的10%给予最高1000万元支持。

2023年，长沙全社会研发投入强度首次超过3%，同比增长21.07%。4000吨级全地面起重机、6000米级深海重载采矿平台……去年9月至今年10月底，长沙攻克76项关键技术，实现技术合同成交额1785.9亿元。

研发资源如何转化为发展动能？以科技创新引领产业创新，长沙着力促进科技创新和产业创新深度融合，推动科技成果加快转化为现实生产力。

疏堵点。科创项目前期风险高，长沙探索“先投后股”等转化模式，当好“创新合伙人”。湖南伊鸿健康科技有限公司创始人、首席执行官胡双介绍，企业初创阶段，湖南湘江新区产业引导基金便以股权投资等形式给予支持，今年又为企业上游供应商提供保理融资，让应收账款能提前“变现”。

强协同。长沙与省内外高校、科研院所共建创新发展联盟、高端科创平台，建成15家技术转移转化基地、10个知识产权转化中心。

在先进制造业带动下，今年前9月，长沙规模以上工业增加值同比增长8.5%，电子信息、有色金属、食品制造等产业实现两位数增长。

“坚持把科技创新作为主动力，不断提高关键领域自主创新能力，把科技创新‘关键变量’转化为高质量发展‘最大增量’。”湖南省委常委、长沙市委书记吴桂英表示。

《 人民日报 》（ 2024年11月24日 01 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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