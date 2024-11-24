人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

截至10月底

全国累计发电装机容量约31.9亿千瓦（新数据 新看点）

太阳能发电装机容量同比增长48%

2024年11月24日05:56 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　数据来源：国家能源局
　　制图：张芳曼

　　本报北京11月23日电  （记者丁怡婷）记者近日从国家能源局获悉：截至今年10月底，全国累计发电装机容量约31.9亿千瓦，同比增长14.5%。其中，太阳能发电装机容量约7.9亿千瓦，同比增长48%；风电装机容量约4.9亿千瓦，同比增长20.3%。

　　今年1至10月，全国发电设备累计平均利用2880小时；全国主要发电企业电源工程完成投资7181亿元，同比增长8.3%；电网工程完成投资4502亿元，同比增长20.7%。

　　可再生能源绿色电力证书核发及交易方面，截至10月底，全国累计核发绿证35.51亿个。其中，风电13.23亿个，占37.25%；太阳能发电6.81亿个，占19.18%；常规水电12.77亿个，占35.97%；生物质发电2.64亿个，占7.44%；其他可再生能源发电567万个，占0.16%。

　　截至10月底，全国累计交易绿证3.84亿个，绿证交易规模稳步扩大，全社会绿色电力消费水平快速提升。

　　《 人民日报 》（ 2024年11月24日 01 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
“压咸补淡”连续20年确保下游地区供水安全
　　人民网北京11月23日电 （欧阳易佳）11月22日，水利部举办珠江“压咸补淡”应急水量调度实施20周年新闻发布会。发布会上，广西水利厅党组书记周光华答人民网记者问时表示，广西是保障粤港澳大湾区供水安全的核心水源地之一，西江也是连接滇桂黔、通往大湾区的“黄金水道”。…
证监会发布8项金融行业标准
　　人民网北京11月23日电 （记者黄盛）记者从证监会获悉，近日，证监会发布《上市公司行业统计分类与代码》《区域性股权市场跨链技术规范》《区域性股权市场跨链数据规范》《区域性股权市场跨链认证安全规范》《区域性股权市场区块链通用基础设施通讯指南》《证券期货业信息技术架构管理指南》《证券期货业数据标准属性框架》《证券基金经营机构运维自动化能力成熟度规范》等8项金融行业标准，自公布之日起施行。 具体来看，《上市公司行业统计分类与代码》标准是对已发布标准《上市公司分类与代码》的修订。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部