本报记者 伊 霄 张安宇摄影报道

农户在背运采摘好的牛油果。

一棵棵牛油果树为大地“披上绿衣”。

云南省普洱市孟连傣族拉祜族佤族自治县，红土地覆盖的大山里，一棵棵牛油果树为大地“披上绿衣”。

眼下正是孟连牛油果成熟收获的季节，农户们三五成群，扒开浓密的枝叶，翻找隐藏其中的果实。采摘、剪枝、装入背篓，不一会儿，墨绿的果子就填满了运输箱，等待运往各地。

牛油果喜温暖多湿环境。依托独特的气候条件，孟连县引种试种牛油果，历经多年培育，成为国内种植规模最大且能够稳定供应优质牛油果的重要产区，孟连牛油果也入选农业农村部2023年第二批全国名优特新农产品名录。

孟连县牛油果种植面积超10万亩，占全国七成以上，去年产值超6亿元，每年可吸纳3000多人就地就近就业。当地积极推动文化旅游与牛油果、咖啡等特色产业融合发展，开发牛油果咖啡等新产品，形成农文旅融合发展的产业集群。

红土地上结绿果。销往各地的牛油果，正成为小城连接外部世界的新窗口。

《 人民日报 》（ 2024年11月24日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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