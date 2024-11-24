本报记者

11月19日至22日，2024年世界互联网大会乌镇峰会在浙江乌镇举行。

4天里，来自全球130多个国家和地区的嘉宾以线上线下相结合的方式参会，围绕“拥抱以人为本、智能向善的数字未来——携手构建网络空间命运共同体”的主题，聚焦人工智能，探讨数字技术发展的未来趋势，携手迈进更加美好的“数字未来”。

携手构建网络空间命运共同体

世界互联网大会乌镇峰会迈入第十一个年头，峰会稳步推进交流互鉴、合作共赢，推动构建网络空间命运共同体迈向新阶段。

加纳科网董事长尼·奎诺说，政府、国际组织、企业和研究机构代表等，就互联网新兴技术及网络空间治理新趋势的话题开展交流活动，恰逢其时。

在本次峰会上，世界互联网大会智库合作计划启动。世界互联网大会常务副秘书长梁昊说，世界互联网大会智库合作计划旨在搭建互联网领域的学术交流、思想对话的机制化、常态化合作平台，坚持共商前沿议题、共谋发展治理、共赢机遇挑战理念，为构建普惠、平等、包容的网络空间贡献智慧力量。

“携手构建网络空间命运共同体”是世界互联网大会乌镇峰会的永久主题。19日，2024年“携手构建网络空间命运共同体精品案例”发布展示活动举行。“从利用数字技术实现全球减灾合作，到帮助贫困地区解决妇幼健康难题，13项精品案例展示了各方对构建网络空间命运共同体理念主张的积极响应与深刻践行。”现场，腾讯SSV健康普惠实验室创新项目负责人翟家欢说。

在互联网文化交流互鉴论坛上，《2024中华文化符号国际传播指数（CSIC）报告》发布。其中显示，2024年中华文化国际传播呈现出海内容“国潮”化、主体多元化、赛道细分化、生态延展化等新特征。中国外文局副局长、当代中国与世界研究院院长于运全表示，中华文化以其独特的魅力和深厚的历史积淀，长期以来在国际文化交流中扮演着不可或缺的重要角色。

中国新闻社副总编辑、中国新闻网总裁俞岚说：“日新月异的数字化推动了全球网络的互联互通，不可逆转的全球化也推动了世界文明的互学互鉴，而美美与共的网络空间命运共同体则加速推进了人类文明的互动和互容。”

聚焦人工智能发展新成果

“互联网之光”博览会以人工智能为展示重点，吸引了来自53个国家和地区的665家中外企业与机构参展，人形机器人、“AI全息舱”令参观体验者惊叹不已；“直通乌镇”全球互联网大赛设智能网联汽车、数字医疗、工业互联网等5个赛道，并在此基础上首次推出AI+创新应用特色赛；世界互联网大会人工智能专业委员会成立……今年，世界互联网大会乌镇峰会着力促进数字技术交流合作，聚焦人工智能发展新成果的交流展示，以新动能推动新发展。

以人工智能为代表的互联网和数字技术发展以及数字领域国际合作，是各界关注的热点话题。

在峰会主论坛上，寒武纪创始人、首席执行官陈天石说，人工智能发展至今，有潜力成为增进人类福祉的强大力量，成为能让全球数十亿人切实获益的科技手段，成为让世界变得更好的技术推手。

在人工智能技术创新与治理论坛上，中国工程院院士、中关村实验室主任吴建平说，当前人工智能技术正以日新月异的深度、广度驱动着数据、算法、算力等要素实现连接，渗透到经济社会发展的多个领域。

货拉拉创始人、首席执行官周胜馥介绍，货拉拉利用自研设备，结合AI安全防控模型，实时预测、识别、干预高风险订单，防止安全事故的发生。

“人工智能在社会福利与农业进步方面有很多应用。”埃塞俄比亚信息网络安全部网络安全防御总局局长阿贝尔·泰梅斯根·巴姆拉库说，比如支持弱势群体和实施精准农业技术。

着眼“智能向善”提升治理效能

人工智能赋能千行百业的同时，也带来了新挑战。

在网络安全技术发展与国际合作论坛上，奇安信集团董事长齐向东说，未来强化人工智能安全治理，需要针对多场景进行多维度、体系化的安全防护。此外，还要用技术有效遏制深度伪造，并提升安全大模型反哺安全的能力。

“人工智能是影响面广的颠覆性技术。由此引发了一些法律挑战，包括深度伪造的刑事治理、自动驾驶的侵权责任认定难题、知识产权保护难题等。”在人工智能时代的网络法治论坛上，西南政法大学校长林维说，要积极思考推动国内人工智能统一立法，坚持科技向善的理念，坚持发展与安全并重，加强人工智能国际治理交流与合作。

今年，欧盟推出《人工智能法案》。本次峰会上，欧洲标准化委员会和欧洲电工技术标准化委员会网络安全和数据保护联合技术委员会主席沃尔特·福美介绍了欧盟关于人工智能监管方面的法规与标准。他说，所有人工智能服务提供商必须采取有针对性的风险管理措施来确保人工智能服务的安全性。

近年来，中国积极参与全球数字治理，陆续发布了《全球数据安全倡议》《全球人工智能治理倡议》《全球数据跨境流动合作倡议》等。本次峰会也积极推动网络空间国际规则和全球人工智能治理体系的完善。

在“网络空间国际规则：实践与探索”论坛上，上海社会科学院等15家中国智库和高校共同撰写的《全球人工智能治理研究报告》发布。上海社会科学院网络空间国际治理研究基地负责人戴丽娜介绍，报告提出了完善全球人工智能治理体系的目标宗旨，主要是致力于形成具有广泛共识的人工智能治理框架和标准规范，构建开放、公正、有效的治理机制，不断提升人工智能技术的安全性、可靠性、可控性、公平性。

…………

世界互联网大会秘书长任贤良说，未来，世界互联网大会国际组织将聚焦习近平主席提出的目标愿景，以峰会为契机，进一步凝聚合作共识，探索形成开放多元国际交流合作新局面，加快推动网络空间创新发展、安全发展、普惠发展，共同推动构建网络空间命运共同体迈向新阶段，让互联网更好造福人民、造福世界。

（本报记者金歆、刘军国、喻思南、林渊、邵玉姿、陈圆圆、刘静文）

《 人民日报 》（ 2024年11月24日 04 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经