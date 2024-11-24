图为沪苏湖高铁首趟试运行列车G55505次行驶在浙江湖州境内。

何伟卫摄（新华社发）

本报上海11月23日电 （记者季觉苏）记者从中国铁路上海局集团有限公司获悉：11月23日，首趟试运行列车G55505次从上海虹桥站开出，沿着新建上海经江苏苏州至浙江湖州高速铁路驶向湖州站方向，进行列车运行图参数测试。这标志着沪苏湖高铁建设进入试运行阶段，全线开通运营进入倒计时。沪苏湖高铁于2020年6月开工建设，设计时速350公里，建成运营后，将进一步优化上海铁路枢纽布局，完善区域路网布局，便利沿线人民群众出行。

《 人民日报 》（ 2024年11月24日 04 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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