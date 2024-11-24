永州市新田县东升农场蔬菜种植基地（11月14日摄，手机照片）。新华社记者 柳王敏 摄

新华社长沙11月23日电 题：湖南永州蔬菜产业发展观察

新华社记者柳王敏

小雪时节，湖南省永州市的冬季蔬菜迎来采收旺季。在道县清塘镇正禾农场，当地菜农正忙碌着采摘芥蓝、菜薹、白菜等，再通过分拣、打包、装车后发往粤港澳大湾区。

“每天分早晚两趟发货，最快当日就能上餐桌，现在新鲜蔬菜供不应求。”基地负责人王会说。

永州市位于湖南省南部，与广东、广西两地接壤，被称为“潇湘之源”，境内水资源丰富。近年来，永州市依托面向大湾区的地理位置优势，充分利用本地资源，大力发展蔬菜产业，境内的零陵区、道县、新田县、江华瑶族自治县、江永县等已打造多个重要蔬菜种植基地。

图为村民在道县清塘镇正禾农场种植基地采收芥蓝。新华社记者柳王敏 摄

在江华县白芒营镇淮山种植基地内，为应对天气转冷，当地村民正给3000余亩成熟的淮山盖膜。“江华自然环境适宜淮山生长，今年部分品种亩产有望过万斤。”基地负责人李新兰说，“基地最多时有近100人同时做工，我们通过流转土地，实现统一种植和培管等，辐射带动周边10余个自然村村民增收。”

永州市农业农村局提供的数据显示，目前全市蔬菜年种植面积（含复种）超310万亩，今年产量有望突破700万吨，种植面积和产量连续5年保持全省首位。今年1至10月，全市实现果蔬出口货值117.03亿元，同比增长21.4%。

11月6日，村民在永州市道县清塘镇正禾农场种植基地采收芥蓝。新华社记者 柳王敏 摄

永州市农业农村局副局长张雄说，坚持以市场为导向，通过加大政策扶持，永州蔬菜产业近年来发展良好。

记者了解到，今年5月，湖南省农业农村厅、省发展改革委、省商务厅、长沙海关4部门联合发文，提出从拓展内外贸一体化大通道、提升蔬菜现代化种植水平、培育壮大新型经营主体、构建高能级蔬菜品牌矩阵等10个方面，支持永州蔬菜出口高质量发展。

11月6日，村民在永州市道县清塘镇正禾农场种植基地采收芥蓝。新华社记者 柳王敏 摄

为深化物流通关便利，长沙海关在永州率先开展出口新鲜果蔬监管模式改革，试行供港果蔬拼装模式，将出口食品安全监督抽检取样环节前置到蔬菜种植环节，并综合日常监测结果，作为放行评定的依据。

永州海关监管稽核科科长雷洪哲表示，政策调整后，出口蔬菜无需在通关环节进行抽样检测，海关可根据生产时的监管评定结果快速放行，极大节省了通关时间，能够为企业创造出更有利的发展环境。

永州市新田县东升农场智慧农业大棚内通过立体水培技术种植的生菜（11月14日摄，手机照片）。新华社记者 柳王敏 摄

实现蔬菜产业高质量发展，离不开科技支撑。在新田县东升农场智慧农业大棚内，立体水培种植的生菜，特色育种的水果番茄、巨人南瓜等让人眼前一亮。东升农场副总经理刘小红说，通过与湖南省农业科学院等科研单位合作，丰富了蔬菜种类，实现传统生产模式向智慧化、现代化转型升级。

从优化产业布局、加大主体培育、促进标准提升，到流通、营销、品检、品牌等多方面提质升级，永州市一系列“组合拳”逐渐打响蔬菜产业知名度，吸引更多企业投资。数据显示，今年永州蔬菜招商引资新签约项目20个，投资额16.89亿元，新增蔬菜规模以上企业13家，蔬菜类规模以上企业已达81家。

“我们将大力发展设施农业，加强蔬菜种业技术攻关，做好做优政府服务。”张雄告诉记者，下一步将加强永州蔬菜地方品牌如新田大豆、江永香芋、双牌虎爪姜等的宣传和推广，逐步提高地方特色品牌影响力。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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