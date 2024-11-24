金观平

原标题：强化保交房资金支持力度

当前，保交房工作有力推进，市场预期出现积极变化。最新数据显示，截至11月13日，全国保交房已交付285万套；截至10月31日，城市房地产融资协调机制“白名单”项目贷款审批通过金额已超3万亿元，预计到今年年底，“白名单”项目贷款审批通过金额有望超4万亿元。

保交房工作的关键环节之一，是解决项目建设的资金问题。今年年初以来，在住房和城乡建设部、国家金融监督管理总局的指导下，全国297个地级及以上城市建立了房地产融资协调机制，把合规的房地产项目纳入“白名单”，推动金融机构加大融资支持力度。接下来，要贯彻落实好中央政治局会议要求，加大“白名单”项目贷款投放力度，协同各方，凝聚合力，为保交房提供有力资金支持。

便利融资流程。协调机制形成的一项有益经验是，政府协调推动、金融融资支持、司法执行保障。经过多方统筹，银企之间的信息不对称问题得到有效缓解。金融监管总局近期透露，经研究，把商品住房的房地产开发贷款项目全部纳入“白名单”已具备条件。纳入“白名单”后，项目管理将更加规范，融资也将更加快捷。接下来，要进一步便利融资流程，审核、备案“两条腿走路”，继续保留协调机制对“白名单”项目的审核流程，同时激发银行、企业的主动性，房地产项目公司与银行协商后，若项目符合标准，可通过“白名单”机制进行备案，纳入“白名单”管理。

修复问题项目。对优质房地产项目来说，融资可得性相对较高，难点与重点是如何修复问题项目，使其符合金融机构的授信审批标准，更多的信贷支持才能落地。接下来，要协调各方，压实责任。其中，地方政府要承担属地责任，推动住建、金融管理、公安、自然资源、审计等部门和法院协同配合；房企要承担主体责任，制定项目处置方案，瘦身自救；金融机构要落实尽职免责规定，对符合条件的项目“应贷尽贷”。

规范项目管理。钱既要放下去，更要用得好。为确保信贷资金不被挪用，要严格规范项目管理。一方面，协调机制要优化预售资金的监管流程，合理确认预售监管资金额度。另一方面，“白名单”项目要单独建账核算，封闭运作管理，项目间的资金不得混用。在此基础上，金融机构要优化信贷资金的拨付方式，确保房地产项目及早开工建设，更好保障各方权益。

受益于协调机制，截至今年8月末，房地产开发贷款较年初实现了正增长，下滑趋势得到扭转，房地产并购贷款、住房租赁贷款也分别增长14%、18%。要进一步推动协调机制落地见效，做到“应进尽进”“应贷尽贷”“能早尽早”，同时支持房地产企业的合理融资需求，促进房地产市场平稳健康发展。

(责编：罗知之、李楠桦)

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