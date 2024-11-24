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总体完成进度超65%

山西扎实推进国有企业改革

2024年11月24日08:45 | 来源：经济日报
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原标题：山西扎实推进国有企业改革

本报太原11月23日讯（记者梁婧）山西省国资委近期发布的数据显示，截至目前，山西国有企业改革深化提升行动总体完成进度超过65%，预计年底前完成70%的主体任务；山西省属企业2023年利润总额稳定在1000亿元左右。

为深入开展国企改革深化提升行动，山西在全面完成国企改革三年行动任务的基础上，制定了《山西省国有企业改革深化提升行动实施方案（2023—2025年）》，谋划了八大重点任务和156项具体举措。

山西国资国企不断加大科技创新力度，加快建设原创技术策源地和高水平研发平台。今年前9个月，山西省属企业研发投入约157.4亿元，研发经费投入强度达到1.79%；已有34个原创技术项目取得重要突破，7家省属企业成为省级重点产业链“链主企业”。

一手抓传统产业升级改造，一手抓战略性新兴产业布局。山西国企深入推进煤矿智能化建设，煤矿智能化建设处于全国领先水平。山西国企战略性新兴产业累计完成投资378.89亿元，实现营收885亿元，占当期总营收的10.07%。

此外，山西国资国企强化国资监督协同，构建国资监督“13331”工作体系，优化融资结构，抑制盲目投资，加强安全生产，整体资产负债率实现稳定下降。

山西省国资委副主任侯国伟表示，下一步，山西国资国企系统将持续完善监管体制机制，加快推进布局优化和结构调整，不断完善中国特色现代企业制度。

(责编：罗知之、李楠桦)
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