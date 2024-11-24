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营造企业发展良好环境

李思雨
2024年11月24日08:46 | 来源：经济日报
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原标题：营造企业发展良好环境

企业是市场经济的主体，企业兴才能产业强、民生稳、发展好。各地各部门积极探索规范涉企执法行为、创新包容审慎监管，持续优化营商环境，助力企业高质量发展。

有效减轻企业负担

今年5月发布的《关于做好2024年降成本重点工作的通知》明确提出，要强化涉企收费监管。坚决查处乱收费、乱罚款、乱摊派。

在近期召开的国新办发布会上，国家市场监督管理总局局长罗文说，要坚决制止违法违规设立收费项目，完善各类涉企收费目录清单，全面公开收费项目、依据和标准，不在目录内的一律不得收费。同时加大对乱收费行为的惩戒力度。

罗文表示，要在减轻企业负担上狠下功夫，聚焦重点收费主体、重点行业领域，组织开展涉企违规收费专项检查和重点抽查，加快违规收费退费进度，让企业尽快得到实惠。要在健全涉企收费长效监管机制上持续发力，推动修订保障中小企业款项支付条例，切实维护企业合法权益。

开展经营者集中试点委托、大幅提高经营者集中申报标准、优化简易案件审查思路、简化简易案件申报文件资料……近期，一系列有关经营者集中审查制度的改革措施出台落地，切实降低经营主体制度性交易成本。

市场监管总局反垄断二司副司长谢方介绍，经营者集中简易案件制度自实施以来，在提升审查效能等方面发挥了重要作用。从2014年和2023年的数据对比来看，简易案件平均审结时间从40天缩短为17.7天，大大降低了企业制度性交易成本；简易案件占全部经营者集中申报的比例不断提高，从48.6%提高至88%。

市场监管总局近期修订发布了《经营者集中简易案件反垄断审查申报表》《经营者集中简易案件公示表》。新修订的申报表和公示表上线后，申报人需要提交的材料从3份减为2份，原则上仅需提交保密版申报表和公示表，申报表中需要提交的信息从44项减少为38项，能够极大提高申报人填报的便利性和申报效率，整体提升投资并购便利化水平。

严格规范执法监管

在民营经济促进法征求意见中，关于涉企检查的意见比较集中，检查频次过高、随意检查、重复检查等影响企业正常经营活动的现象仍有发生。

司法部副部长胡卫列介绍，下一步，将抓紧制定出台有关制度文件，对企业不规范检查、过多过滥检查的刚性约束从制度上落实下来。推进全国行政执法综合管理监督信息系统建设，充分发挥信息化手段管控行政执法流程的作用。

同时，还将依法规范罚款的设定与实施，大力推进各地各有关部门尽快建成覆盖行政处罚、行政检查等行政行为的裁量权基准体系，有效解决执法标准不统一、不协调的问题。

近年来，各地各部门开展了涉企行政执法专项监督，在规范涉企执法行为、创新包容审慎监管和柔性执法方式上都有不少新探索。例如，北京昌平全面推行“一码检查”为企减负，今年减少扰企检查204户次；安徽推出30份轻微违法免罚轻罚清单，覆盖28个执法领域；湖南衡阳探索实行企业赋码保护机制，政府部门开展访企活动须“码上约”，访企行为满意度被企业“码上评”。

精准扶持企业发展

个体工商户是我国数量最多的经营主体。市场监管总局统计，截至今年9月底，全国登记在册个体工商户达1.25亿户。

罗文介绍，要对个体工商户实施分型分类、精准帮扶。市场监管总局将个体工商户分为生存、成长、发展3个类型和名、特、优、新4个类别，今年年底前建成全国统一的分型分类“个体工商户名录库”。在此基础上，将会同相关部门在税收、社保、就业、融资等领域出台更有针对性的政策，推动地方政府在场地、培训、招工等方面对个体工商户实施精准帮扶。

小微企业是稳定经济、扩大就业以及改善民生的重要力量。数据显示，今年前8个月，新发放的普惠型小微企业贷款利率同比下降0.4个百分点。

在缓解融资困难方面，国家金融监督管理总局牵头建立了支持小微企业融资协调工作机制，加强央地联动，从供需两端发力，统筹解决小微企业融资难和银行放贷难的问题。国家金融监督管理总局副局长丛林说：“希望依法合规经营、有真实的融资需求、信用状况良好的企业，都能通过这个机制获得发展所需资金。这项资金没有中间环节，是直达的，融资成本也是合适的。”

专精特新中小企业在推进新型工业化、发展新质生产力中发挥了重要作用。目前，我国已有专精特新中小企业14.1万家、专精特新“小巨人”企业1.46万家。工业和信息化部副部长王江平介绍，下一步，将着力构建促进专精特新中小企业发展壮大机制，完善“选种、育苗、培优”全周期培育体系，促进专精特新中小企业高质量发展。

(责编：罗知之、李楠桦)
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