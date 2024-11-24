费改税强化节水导向
2024年11月24日08:47 | 来源：经济日报
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原标题：费改税强化节水导向
日前，财政部、税务总局、水利部印发《水资源税改革试点实施办法》，12月1日将在全国31个省份实施水资源费改税试点。《办法》在明确差异化税额标准的同时，提出对用水效率达到国家用水定额先进值的相关纳税人减征税款，突出政策正向激励和引导作用。
利用税收杠杆调节水资源合理配置是各国的普遍做法，也符合我国国情。我国人均水资源量仅为世界人均水平的三分之一，人多水少、分布不均。工业农业用水需求持续增长，加剧了水资源供需矛盾。
建立刚性约束机制，减少水资源浪费，是高质量发展的应有之义。构建差别化税额标准，有助于对落后产能、用水大户形成约束机制，抑制粗放式用水行为，还能充分发挥激励作用，引导企事业单位、公民个体自觉增强节水意识。
当前，我国正在进行高标准农田建设，传统工业也在经历智能化、绿色化升级。要把提升用水效率和产业发展结合起来，加大力度推广应用节水新技术、新工艺、新设备，通过科技创新实现水资源循环利用。
提升用水效率，要注重综合效益。水资源税改革试点出台了多项举措，鼓励节水型企业发展，比如，用水单位和个人取水按量计征税、对达用水定额先进值企业减征税款等。企业要用好用足政策支持，结合税收减免算“大账”，力争实现综合效益最大化。
(责编：罗知之、李楠桦)
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