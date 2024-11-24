李万祥

原标题：夯实能源行业法治根基

能源是国民经济命脉，事关国计民生和国家安全。十四届全国人大常委会第十二次会议近日表决通过《中华人民共和国能源法》，自2025年1月1日起施行。

我国是世界上最大的能源生产国和消费国，但长期以来能源领域缺少一部基础性、统领性法律。制定能源法，对进一步夯实能源行业法治根基、保障国家能源安全和推动绿色低碳转型，具有重要意义。

全国人大常委会法工委民法室副主任马正平表示，在法律中明确规定国家能源战略并将其作为开展能源工作应当长期坚持的基本原则，这在我国能源发展史上尚属首次，为新时代能源高质量发展提供了行动指南。

能源法共九章八十条，包括总则、能源规划、能源开发利用、能源市场体系、能源储备和应急、能源科技创新、监督管理、法律责任和附则。

突出加快能源绿色低碳发展的战略导向，是能源法的亮点之一。我国富煤、贫油、少气，同时风能、太阳能等资源丰富，发展可再生能源潜力巨大。马正平说，能源法将为加快构建清洁低碳、安全高效的新型能源体系提供坚强法治保障。

我国能源活动中的碳排放占全部碳排放量约90%。能源法明确，推进非化石能源安全可靠有序替代化石能源，提高非化石能源消费比重。同时规定，国家通过实施可再生能源绿色电力证书等制度建立绿色能源消费促进机制，鼓励能源用户优先使用可再生能源等清洁低碳能源；加强能源需求侧管理，通过完善阶梯价格、分时价格等制度，引导能源用户合理调整用能方式、时间、数量等，促进节约能源和提高能源利用效率。

目前，我国已制定了煤炭法、电力法、节约能源法、可再生能源法和石油天然气管道保护法。能源法的制定将全面引领能源领域单行法的制修订工作，推动形成系统完备、科学规范、运行有效的能源法治体系。

(责编：罗知之、李楠桦)

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