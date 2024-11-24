周 剑 李华林 李思隐

原标题：经济发展与民生改善同频共振

安徽省铜陵洁雅生物科技公司今年通过“三公里就业圈”，招募到了20多名当地员工。公司人力资源部总监王婷认为，群众就近工作，流动性小，有助于企业平稳发展。27岁的钱晓炜是入职该公司的员工之一，谈起新工作，他笑容灿烂：“回到家乡工作，生活节奏变慢，幸福指数提高。”

建设“三公里就业圈”是安徽省推进家门口就业的重要举措，也是政府部门、社区、企业深度参与的促就业品牌活动。难得的是，这项工作让参与各方都感到较为满意。

实现家门口就业，关键是要让求职者和招聘者需求匹配。为此，应针对性地增加优质岗位，提升劳动者技能。安徽省的做法是，统筹推进产业高质量发展和人才就业创业，让产业发展与民生改善同频共振。

安徽多地着力引入链主型企业，在带动上下游产业集聚发展的同时，有效拓展就业增长新空间。

来到皖南小城池州市，商业航天产业正加速崛起。在安徽星河动力装备科技有限公司生产车间，记者看到，场地内摆放着待组装的“智神星一号”火箭。动力制造部部长邢柏强介绍，公司主要聚焦“智神星一号”液体火箭的研发生产，明年上半年有望实现首发。

“池州商业航天将迎来飞速发展。”池州皖江江南新兴产业集中区招商五局局长贺一楠介绍，目前，池州已签约落户商业航天项目4个，总投资111.2亿元，正在对接的产业链上下游企业超过20家，将为当地提供大批高质量就业岗位。

新能源汽车产业已成为安徽省的闪亮名片。安徽省发展改革委综合处杨大伟介绍，今年前三季度，安徽省的新能源汽车产量达110.8万辆、增长82.6%。合肥市目前聚集了比亚迪、蔚来、江淮等多家新能源汽车生产企业，带动产业生态圈快速完善。新能源汽车的蓬勃发展，让合肥汇聚从业人员超15万人，其中有4万是研发人员。

产教融合是安徽多地实现产业链与人才链精准匹配的“关键一招”。

池州市的半导体产业集聚了安芯电子、华宇等100多家规上企业。池州市人社局局长林芳介绍，为发挥产业优势，今年池州市组建了半导体产教融合联合体，努力实现人才链与产业链、创新链的深度融合。

安徽安芯电子科技公司董事长汪良恩是池州职业技术学院的特聘教授，他认为通过产教融合，企业和毕业生能够互相充分了解、精准对接。目前，安芯电子已经吸纳100多名当地毕业生就业。

记者在安徽宿州青网科技园采访时，一场跨境电商创业公益培训正在进行。授课老师介绍开网店所需的初始投资，台下是认真聆听的返乡创业人员。宿州市积极营造优质创业环境，提供创业指导、职业规划、技能培训等一站式就业创业服务。截至9月底，宿州已支持高校毕业生、返乡人员、退役军人等9483人创业，完成年度目标任务的182.37%。

立足资源优势，安徽下大力气推动特色富民产业迈向全链条、国际化发展，带动群众就业和增收致富。

一大早，“中华药都”亳州市的中药材专业市场里人声鼎沸，商贩穿梭于各个摊位，挑货、议价。亳州市中药材专业市场是全国规模最大的中药材交易中心，年交易额占全国同类市场交易总额近三分之一。

亳州市大力推动中医药现代化、产业化、国际化，努力实现从前店后坊到“链”接世界的跃迁。去年以来，亳州中药材有进出口实绩的企业为91家，业务覆盖88个国家和地区。去年，亳州市现代中医药产业规模1852.5亿元，累计带动一二三产就业135万人。

黄山毛峰、太平猴魁、祁门红茶……黄山市出产的名茶享誉中外。黄山市农业农村局局长朱洪平介绍，近年来，当地积极发展茶叶精深加工，构建了从茶产品研发到生产制造的完整产业链条，开发出速溶茶、茶日化、康养茶等新品，相关企业产值累计达6亿元。黄山市还积极培育茶旅精品线路、茶旅主题景区等业态。

黄山市现有茶园面积80万亩，茶农4万多名。“调研发现，很多新生代农民希望掌握线上销售技能。”黄山市人才综合服务中心负责人姚剑平介绍，为此，近年来，全市各级共举办短视频直播、微短剧特训营13期，助力农民从“靠天吃饭”变为“靠技生钱”。

数据显示，今年前三季度，安徽省新增技能人才46.87万人。去年，累计建成院士工作站330余家。曾经的劳务大省安徽正把人口红利加速转化为人才红利，展现出宜业又宜居的吸引力。

(责编：罗知之、李楠桦)

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