王宝会

原标题：理财公司加快布局黄金类产品

今年以来，多家银行理财子公司纷纷涉足黄金类理财产品领域。在黄金价格上涨的推动下，多只与黄金挂钩的理财产品收益也随之提升。

黄金类理财产品通常指的是那些与黄金现货或以黄金为标的的金融衍生品挂钩的理财产品。这类产品的收益会在不同程度上与黄金价格的走势相关联。据中国理财网数据，截至目前，在册的黄金类理财产品数量已达95只，其中39只尚处于“待售”状态。

中国银行研究院研究员范若滢指出，今年以来，黄金价格呈现明显上涨态势。前10个月，伦敦黄金现货价格和纽约商品交易所黄金期货价格涨幅均超过30%。在此背景下，大量理财公司加快了黄金类理财产品的布局，这主要基于两方面考虑：一是黄金价格上涨带来了黄金相关投资收益率的显著提升，布局黄金类理财产品有助于增强对投资者的吸引力；二是在全球不确定性加大的背景下，黄金避险属性愈加凸显，黄金类理财产品因此具有更强的抗风险能力。

据普益标准数据，目前市场上挂钩黄金的理财产品多为固收类结构性理财。截至10月底，这类产品自成立以来年化收益率均值为3.7475%，较9月份有所上升。普益标准研究员陈雪花表示，今年以来，黄金价格的上涨提振了市场信心，也推动了理财公司加速布局黄金类理财产品。

光大证券金融行业首席分析师王一峰认为，在广谱利率震荡下行的背景下，理财公司面临着收益率承压的现实挑战。同时，客户对于理财产品的主要投资诉求仍是获得相对稳健的绝对收益。在此背景下，理财公司加快布局黄金类理财产品有助于进一步发挥大类资产配置的优势，在聚焦固定收益类资产投资的基础上抓住市场机遇，博取潜在的收益增强机会，从而更好地满足客户的投资需求。

随着黄金配置吸引力的不断增强和投资者投资热情的升温，挂钩黄金的理财产品、结构性存款以及积存金等黄金相对投资产品呈现出较高景气度。然而，需要注意的是，黄金在长周期内虽然具有较好的保值效果，但短期内也可能出现剧烈震荡。自10月底以来，国际黄金价格已下跌超过9%，面对国际金价的持续波动，理财公司应优化黄金类理财产品布局，投资者在参与黄金类理财产品投资时也需谨慎考虑。

范若滢建议，理财公司应深入了解目标客户的投资偏好、风险承受能力等情况，并根据这些因素差异化设计不同赎回期限、不同风险程度的黄金类理财产品，以满足不同客户的需求。此外，还应提高产品的透明度，包括费用结构、投资策略及风险提示等信息的披露程度，以便投资者在充分了解产品的基础上作出明智的投资决策。

王一峰建议，首先，投资者需要明确自身的投资预期及风险偏好特征。如果是基于短期博取较高收益的考虑，则需要理性认识黄金市场并作出投资判断；如果是基于中长期优化组合大类资产配置结构的考虑，则需要更加关注黄金的避险属性和长期保值效果。其次，投资者需要明确所投资的理财产品特征，如理财产品的风险等级、黄金相关资产在理财大类资产配置中的占比以及产品的持有期限等，以便进行合理配置。特别是黄金类理财产品多为封闭式运作，投资者需要平衡好自身的流动性安排。最后，虽然挂钩黄金的理财产品近期市场热度较高，但并非银行理财的主流产品。投资者在参与时需要具备一定的金融知识，并加强与银行渠道端投资顾问的交流，以有效借鉴专业人士的意见，从而合理评估黄金投资对自身的价值与风险。

(责编：罗知之、李楠桦)

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