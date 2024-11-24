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稳健有序发展低空经济

柳 洁
2024年11月24日08:50 | 来源：经济日报
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原标题：稳健有序发展低空经济

近日，湖北武汉市18条低空试点航线获批。武汉市提出，到2030年，全市低空经济产业规模突破千亿元，进入国内低空经济综合实力第一方阵。政策催化，资本追捧，除了武汉，各地也布局火热，竞逐这条新赛道。

低空经济是以民用有人驾驶和无人驾驶航空器在3000米内低空空域各类飞行活动，辐射带动相关领域融合发展所产生的综合经济形态。中国民航局发布数据显示，到2025年，低空经济市场规模将达1.5万亿元，到2035年有望达3.5万亿元。

低空经济被视为新质生产力的典型代表。我国发展低空经济，有市场需求优势，也有产业基础优势，但同时也要看到，我国低空经济尚处于起步阶段，要提前识别和防范产业风险。谨防一哄而上、泡沫化，也不要搞单一模式、同质化竞争。

发展低空经济，顶层设计是关键。空域是战略资源，应当加强战略管理，科学规划、合理布局、有序发展。走在前列的地区可进一步拓宽“空中市场”，争取在科技创新、现代化产业发展中发挥更大作用；发展相对较慢的地区，应进一步深化对低空经济的认识，结合本地资源禀赋错位竞争，找到最适宜的发展方向。

发展低空经济，设施建设是基础。需着力完善通用机场、起降点、维修站等地面设施网，健全通信、导航、气象、监测等低空智能信息网，积极争取空域资源、扩充低空飞行航线网，打造覆盖全域的低空飞行服务网，全力搭建低空经济发展的空中路网。

发展低空经济，研发制造是核心。需聚焦完善整机制造、关键系统研发、关键零部件生产、新型材料供应等全产业链，加强技术创新和项目招引，培育头部企业、打造产业集群，做大做强做优低空经济产业。

发展低空经济，拓展应用是抓手。需加快发展应急救援、交通物流、农业生产、文化旅游等“低空+”多业态应用场景，持续推动低空经济走进千家万户、赋能千行百业。

同时，加快构建空中交通管理规范，为未来产业发展打下基础。我国目前面临着低空开放与空中安防的矛盾，低空开放应在保障飞行安全、信息安全的基础上，进一步形成制度协同，创新运行机制，构建规范高效的空中交通运行保障体系。

低空经济是条新赛道，不能“炒概念”“赶时髦”，更不能急功近利、急于求成。只有统筹布局，立足已有优势，激发市场活力，提供政策保障，加强技术支撑，才能让低空经济飞得更久更远。

(责编：罗知之、李楠桦)
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