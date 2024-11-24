本报记者 崔兴毅 柴如瑾

原标题：2024年度学科研究前沿热点词发布

全国科学技术名词审定委员会23日发布2024年度学科研究前沿热点词，低空经济、情感计算、非遗国潮、蓝色药库等9个学科领域共计63条名词术语入选。

其中，海洋科技研究前沿热点词为10个，包括深海采矿、海洋热浪、海洋十年、蓝色药库、海洋碳封存、蓝碳、深潜、海洋牧场、海洋酸化、智能浮标等。近年来，随着全球变暖的加剧，海洋热浪的发生频率和强度都有了显著提升。海洋热浪对海洋生物群落和生态系统产生了深远的影响，尤其是对热带珊瑚礁、鱼类种群和海洋植物群落的冲击更为严重。这些高温事件常常引发珊瑚白化、大规模鱼类死亡及海洋物种的迁徙，不仅对全球渔业构成了威胁，也对海洋生物多样性造成了损害。此外，由于海洋中的碳吸收能力可能受到温度升高的削弱，海洋热浪还会影响全球碳循环。

当下最热门的“具身智能”出现在计算机科学技术研究前沿热点词中，这一学科领域的其他热点词还包括泛在操作系统、事理图谱、算力、群智计算、情感计算、学件、集成芯片、数据治理和网络空间威胁权集。具身智能的一条主要研究思路是在虚拟物理世界设计和开发具身智能算法，并将其迁移到真实世界。

非物质文化遗产研究前沿热点词包括非遗国潮、数字化传承、活态传承、神话遗产等8个。与神话或神话题材相关的非物质文化遗产，统称为神话遗产。三星堆考古新发现让公众关注《山海经》等神话传说，三星堆出土的巨型青铜人像、神树、纵目面具和青铜祭坛，持续引发探寻古蜀文明所信仰的神秘世界热潮。今年流行的一款神话游戏以古典名著《西游记》为背景，融合大量非遗元素，场景中出现了100多个古建筑，多处独特地形地貌。

据悉，63条热点词由相应的学科名词审定委员会专家根据2024年最新研究动态和发展趋势综合评价推出，旨在揭示当前学科研究的热点和趋势，同时也作为对科学发展历程的一种记录，反映了一个时期内科学发展的重点和特点。

(责编：罗知之、李楠桦)

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