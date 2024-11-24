11月21日，由人民网发起的“2024企业家大会·专题研学”在四川省泸州市古蔺县举办。来自政、产、学、研多领域嘉宾走近赤水河流域，探讨企业“向新”发展的实践路径。专题研学期间，在主题为“跨界碰撞·共创未来”的交流环节上，各界企业代表跨界对话，围绕协同互促、转型升级、改革创新等话题进行了深入讨论。

“2024企业家大会·专题研学”自由交流环节。

聚焦跨界协同 共筑发展生态

针对如何构建有效的跨界协同发展生态，促进资源共享、优势互补这一话题，伊利集团副总裁张轶鹏认为，跨行业的协同需建立在充分交流的基础之上。每个行业都有其独特的运行逻辑，只有通过深度的对话和互动，才能真正理解对方的需求和痛点，找到营销合作、互补互促的契合点，实现“1+1>2”的影响效应。

东风柳州汽车有限公司总经理助理吕峰表示，在当前市场竞争日益激烈的环境下，企业要想持续为客户创造价值，寻求跨界协同与合作是关键举措。不同行业、不同领域之间的合作与交流，可以更好地为服务用户和消费者创造价值。

中制智库理事长新望建议，跨界协同也需要科学技术的支撑，这是因为在当前快速变化的市场环境中，单一领域的专业知识和技能往往难以满足复杂多变的需求。同时，也需要政府部门和社会各界也应该加大对科技制造力的支持和引导，为跨界协同创造更加良好的环境和条件。

“应发挥数据在跨界协同方面的作用，数据如同一座桥梁，连接着不同领域、不同行业，有助于实现资源的优化配置和高效利用，使得信息的流通和共享变得高效便捷。”作为数据服务企业，上海星云智汇数据技术公司联合创始人唐海川在现场分享了“星云智汇”聚焦合规跨境数据服务实体经济，适应“新质”时代发展需求的探索心得。

加速转型升级 理念驱动转变

“转型升级”议题同样吸引了众多嘉宾的关注。金友立生态农业（上海）公司董事长金晟在交流环节现场分享了“亲土在线”原生态农业土壤修复的模式及相关案例，并从土壤的微生物检测与肥料研发等方面为乡村振兴工作的推进提供了新思路。

万合企泰有限公司董事长齐禄说，近年来，在数字经济与消费升级的双重驱动下，线上线下融合、私域流量、电商直播等新零售模式为传统行业、零售行业带来了新一轮变革。面对新业态、新模式的改变，建议企业要以用户需求为导向，AI技术为引擎，积极顺应市场需求进行转型升级，并为用户创造一种新的消费场景和体验，从销售产品向传达生活方式、生活理念转变。

四川三联家禽公司总经理邹丹认为，转型是养殖业与农贸批发行业绕不开的话题。数字化的升级改造是行业发展的必经之路，搭建数字化供销采集网络平台，提高整体效能，进一步夯实食品溯源、供应链整合等基础。如此，一是有助于守护食品安全，提高生产交易效率，二是有助于以销定产，保障市场供给和需求的平衡，提升农民和养殖户的收益。

专注于互联网营销及培训行业的创想新媒公司董事长王晟合说，在行业大势的推进之下，转型升级是企业顺势而为之举。“营销与培训服务，需要更优先地掌握转型升级的信号、更充分地进行辨识和洞察，并在服务客户的过程中进行准确传导，更好地帮助客户实现价值增长”。

“2024企业家大会·专题研学”自由交流环节。

运用创新思维 推动企业发展

创新是推动社会进步与发展的重要引擎。时代酒具董事长王兆强认为，创新思维是企业发展的灵魂，只有不断打破传统模式，才能创造新的价值。各类企业要时刻保持“好奇”心态，勇于尝试，坚持跨界融合和资源共享，通过不断创新产品和管理模式，来满足市场需求，实现企业的高质量发展。

袋鼠妈妈经营管理委员会负责人丁杰认为，AI技术是一个有助于企业实现高效运营的创新工具。他表示，当前AI技术不仅拥有强悍的计算和数据调用能力，还可以有效增强企业的运营本领，减少产业研发、人力、运营、管理等多方面试错成本。

“企业的创新离不开对消费者情绪和行为的关注。”辰壹数字公司法人、董事长董向龙提到，在消费升级的时代，消费者的需求不仅仅局限于物质层面，更多的是追求精神层面的满足和情感共鸣。因此，企业在创新过程中，必须敏锐捕捉并深入理解消费者的情绪变化和观念演变，以此为导向，打造出能够触动人心、引发共鸣的产品和服务，实现情绪价值的加码。

泓荒科技有限公司董事长贺全虎建议，企业若想实现创新发展，需要持续保持对市场的好奇心、敬畏心和对客户的责任心；要以市场的洞察、客户的需求为创新导向，积极提升产品品质和类型创新，在品质基础上不断提供情绪价值、品牌价值等多元化需求。此外，企业要积极寻求资源共享和跨界合作，不断增加品牌的广度与深度，以期在企业转型和发展过程中探寻真正需要的解决方案。

(责编：董童、李源)

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