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付饶：坚持长期主义 实现产业发展

2024年11月24日16:48 | 来源：人民网
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11月21日，人民网主办的“2024企业家大会·专题研学”在四川省泸州市古蔺县举办，来自政、产、学、研领域嘉宾共话高质量发展、产业升级与行业创新。专题研学中，郎酒股份副董事长付饶表示，在白酒竞争化加剧和消费需求多元化背景下，白酒企业应坚持长期主义，提升产能、贮能能力。在加强与上下游伙伴深度合作的同时，满足消费者对美好生活的需求。

付饶在专题研学中作观点分享。（张慧丹 摄）

付饶在专题研学中作观点分享。

“白酒行业是一个关于时间价值的产业，白酒企业应坚守长期主义，做时间的朋友，以美酒服务广大消费者美好生活。”关于如何践行长期主义，付饶以郎酒历时16年建造郎酒庄园为例进行分享：“为了给消费者带来更优质的产品品质、体验和服务，郎酒实现了从‘酿酒工厂’到‘郎酒庄园’、从传统技艺到科学准则、从‘中国名酒’到‘庄园酱酒’三大跨越，并以品质为根基、白酒产能和贮能为根本，建立品类新标准，实现了酒企传统的单向生产模式向多元共享模式的转变。”

“产能、贮能是产品品质的根本保障，事关酒类企业的发展大计。”付饶建议，在高质量发展的趋势之下，各量级酒企应加快提升产能、贮能能力，以保证酒品品质的长期稳定。此外，白酒企业要坚持存新酒、卖老酒，实现快生产、快贮存、慢销售，以保障企业的可持续发展。

谈及如何更好服务消费者，付饶说：“随着居民收入水平的提升和消费观念的转变，消费者不仅越来越专业，消费需求也逐步从简单地购买向‘情绪价值、服务体验、使用场景、文化沉淀’等多方面转变。面对这些多元化消费需求，酒企要始终以‘服务美好生活，尊重客户需求’为导向，围绕‘酿好酒’目标，打造‘酒+文化+艺术’载体，让消费者亲身感知和触摸到好酒的品质、品牌、品味，以满足消费者对美好生活的需求。”

“白酒产业横跨一、二、三产业，具有推进产业融合发展的先天优势和客观需求。因此，白酒企业要确保所有行为有‘利他之心’，即在服务好消费者的同时，也要为社会做出相应贡献，与上下游伙伴深度合作，实现共同的长期发展。”付饶还建议，在推进乡村振兴工作中，白酒企业也要争当排头兵，因地制宜，有力带动当地乡村的产业发展，助力群众增收致富。

(责编：董童、李源)
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