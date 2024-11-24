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尺素金声丨前10月同比增长5.2%，实现外贸质升量稳有基础有支撑

2024年11月24日22:45 | 来源：人民日报客户端
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稳外贸，是巩固经济运行回升势头的重要方面。

海关数据显示，今年以来，我国外贸顶住压力，展现出较强韧性。前10个月，我国外贸进出口总值36万亿元，同比增长5.2%。 外贸新动能加速培育，国际市场份额持续增加，我国出口对全球出口增长贡献率位列第一。中国外贸发展整体保持了质升量稳的良好发展势头。

今年前10个月，长三角区域进出口总值13.21万亿元，同比增长5.3%。高精尖、高端制造产品出口快速增长；

前10个月，深圳累计进出口3.76万亿元，同比增长19.2%，为历史同期新高。其中，对亚太经济合作组织（APEC）经济体进出口2.54万亿元，同比增长18.9%，居全国首位；

作为拉动经济增长的“三驾马车”之一，外贸在带动消费、扩大就业、促进经济增长方面发挥着重要作用。

近年来，经济全球化遭遇逆流，世界开放指数下滑，贸易保护主义抬头，我国外贸进出口面临不小挑战。

与此同时更要看到，我国经济的基本面及市场广阔、韧性强、潜力大的有利条件并未改变，存量政策和增量政策接续发力，外贸发展的积极因素不断累积增多。实现外贸质升量稳，我们有基础、有支撑。

产业体系完备，外贸内生动力强。

“我国正在加快建设现代化产业体系，制造业基础雄厚、产业门类齐全、产业体系规模庞大的优势依然牢固，在全球产业链供应链格局中的地位持续巩固。”海关总署新闻发言人、统计分析司司长吕大良介绍，根据各经济体发布的最新数据测算，今年以来，我国出口产品中，从家具、家电，到船舶、汽车，占全球市场的份额都有不同程度的提升，我国出口依然具有强劲韧性。

当前，国际市场对高端化、绿色化、智能化新产品需求不断释放。前10个月，我国出口机电产品12.36万亿元，增长8.5%，占我出口总值的59.4%。其中，出口自动数据处理设备及其零部件 1.2万亿元，增长10.9%；集成电路9311.7亿元，增长21.4%；汽车6985.4亿元，增长20%。

广东佛山顺德素有“中国家电之都”的美誉，拥有家电生产及配套企业超3000家，行业年产值突破4000亿元。今年1-9月，顺德外贸进出口总值1741.9亿元，其中，家电出口实现两位数增长。

贸易方式多元，企业创新活力足。

通过跨境电商平台，直接接触海外用户；利用人工智能生意助手，快速生成商品信息 今年以来，我国电商企业积极运用新技术、适应新趋势、培育新动能，跨境电商发展势头向好，外贸活力持续释放。

“通过跨境电商平台，我们直接接触海外客户，能更好把握市场节奏，持续推动产品创新。”浙江杭州大雅信息科技有限公司外贸业务部经理徐钿惺说，目前，企业已经在欧美等主要出口市场拥有10多个海外仓，前三季度通过跨境电商海外仓模式出口逾5亿元，同比增长超过30%。

海关数据显示，前三季度，跨境电商出口占我国出口总额的比重达到8.0%，较2023年增加0.3个百分点。在相关政策支持下，我国市场采购、保税维修等新业态新模式蓬勃发展。

改革政策发力，开拓市场潜力大。

日前，国务院常务会议审议通过《关于促进外贸稳定增长的若干政策措施》（以下简称《政策措施》），出台9条措施，帮助外贸企业稳订单拓市场。商务、工信、金融、海关等多部门合力，打出政策“组合拳”。

把握“时度效”，体现“新”与“实”，是9条促进外贸稳定增长措施的突出特点。《政策措施》从保险、融资、结算全流程发力，提出扩大出口信用保险承保规模和覆盖面、加强外贸领域信贷投放，优化跨境贸易结算等举措。支持外贸企业与航运企业加强战略合作，提升外贸海运保障能力，切实为外贸企业解决实际困难。

此外，商务部正会同相关部门制定出台拓展绿色贸易的专门政策措施，将在提升外贸企业绿色低碳发展能力、拓展相关产品进出口、建立健全支撑保障体系方面谋划务实举措，为拓展绿色贸易创造更好的政策环境。

从“新三样”产品年出口突破万亿元，到跨境电商蓬勃发展；从义乌小商品通达全球，到重庆造汽车扬帆出海 在世界的汪洋大海中，中国外贸已从原先的产品出海，转变为品牌出海、产业出海、供应链出海，锻造了强大的韧性，能够在一定程度上熨平世界经济周期波动，在起起伏伏的全球市场中奋楫争先。

面对日趋复杂的国际环境，有国内超大规模市场和产业体系配套完整优势作支撑，有敢闯敢拼、勇于创新的万千经营主体坚毅前行，有各项稳外贸政策举措发力护航，一定能为我国外贸发展注入强劲动能，推动外贸行稳致远。

(责编：卫嘉、白宇)
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