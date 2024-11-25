本报记者 刘诗瑶

近日，神舟十九号载人发射任务与天舟八号货运飞船发射任务先后取得圆满成功。中国航天科技集团五院五一二所多角度对发射任务进行科普和解读，助力增进社会公众对航天事业的关注和了解。

今年11月，五一二所迎来建所40周年。40年来，从航天文化的弘扬传播，到前沿技术的跟踪研究、知识档案的归集复用、技术标准规则的制定，再到技术与产业的深度融合，五一二所聚焦空间科技信息研究，不断夯实航天发展决策和空间技术研究的知识信息底座，打造航天文化软实力。

记录航天非凡历程，定格航天工程珍贵记忆——

2003年10月16日，五一二所摄影师扶着直升机舱门远远看到神舟五号返回舱落地。直升机尚未着陆，摄影师就一跃而下，拍下了航天员杨利伟出舱挥手的瞬间，用照片记录下了中国航天史上的辉煌一刻。

“我和杨利伟说‘感觉怎么样？摆个动作吧！’杨利伟回答‘感觉不错！’同时招了招手。”提起当年场景，摄影师记忆犹新。

40年来，五一二所开展航天知识和经验整理积累，系统梳理工程信息，全方位记录北斗和载人航天工程30余年建设发展历程，形成首批国家科技重大专项修史工作成果；锚定科技信息领域，以影像、文字等多种形式，高效完成了大量航天典籍编撰和航天档案体系建设等工作。

记录航天事业发展，积极发挥“瞭望台”作用——

今年2月，五一二所空间瞭望智库连续第六年面向社会发布《中国航天科技活动蓝皮书》，深度剖析世界航天发展态势，梳理中国航天科技成就。

近年来，五一二所自主打造《世界航天年度发展与评估研究》等成果，实现中国空间技术领域国际标准“零”的突破，支撑举办首届“中国—拉美和加勒比国家航天合作论坛”和北斗规模应用国际峰会等重要活动，充分展示了我国航天事业智库的作为与担当。

积极传播航天文化，讲好中国人的航天故事——

如何用一场展览精炼出中国载人航天工程30年来的伟大成就？历时9个月，五一二所团队完成了方案策划、展品模型制作、现场布置等复杂工作，展览受到观众好评。

同时，该团队还研究设计了国家月球样品和探月工程成果展、国际宇航大会中国航天展区，建设了香港首个航天科技爱国主义教育基地，激发观众热情，更好提升中国航天文化热度。此外，他们还原创航天文化IP，推出航天主题沉浸艺术特展，丰富航天精神的承载形式和艺术表达手段。

五一二所相关负责人表示，该所将不断做精做专空间领域智库研究，做优做大航天文化创意产业，为航天事业高质量发展和航天强国建设贡献力量。

《 人民日报 》（ 2024年11月25日 19 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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