王 观 阎冰洁

图为瑞蚨祥北京前门总店工作人员（右）为顾客介绍商品。

信小惠摄

资料来源：国家税务总局等

现如今，免税店已经成为不少人出国旅游必逛的“景点”之一。

近期，有关部门印发了《关于完善市内免税店政策的通知》，自今年10月1日起，按照《市内免税店管理暂行办法》（以下简称《办法》）规范市内免税店管理工作，促进市内免税店健康有序发展，明确在广州、成都、深圳、天津、武汉、西安、长沙和福州8个城市各新设1家市内免税店，同时现有13家外汇商品免税店转型升级为市内免税店。

市内免税店新政带来哪些变化？免税、退税业务有何亮点？如何进一步发展免税退税，促进入境消费增长？

位置便利、购物便捷，鼓励销售国货“潮品”

北京前门，游人如织，不少外国朋友在此感受市井气息、品味文化底蕴。坐落于此的国药中服免税，原是中国出国人员服务有限公司旗下的一家外汇商品免税店。店内工作人员告诉记者，随着市内免税店新政的实施，年内该店将转型为市内免税店，为出境旅客提供更便捷丰富的购物体验。

正在前门商业街游览的英国游客史蒂文·尼克森得知附近将设立市内免税店，非常期待：“如果未来能有更多这样的市内免税店，游客在中国的购物体验将会更加方便、愉快。”

市内免税店，是指经国务院批准，按规定设立在市内，向即将出境的旅客销售免税商品的商店。和品牌专柜相比，免税店的最大优势就是价格更加实惠。对于消费者而言，在市内免税店里既能买到免征关税、进口环节增值税和消费税的进口商品，也能买到实行退（免）增值税、消费税的国产商品，并且能享受到较大幅度的价格优惠。相较于位于机场的口岸出境免税店，市内免税店位置便利，购物时间也相对自由。

市内免税店新政将带来哪些变化？

此次新政实施后，能购买免税商品的顾客会更多。《办法》规定，市内免税店的销售对象为“出境旅客”，即持出入境有效证件将于60日（含）内搭乘航空运输工具或国际邮轮出境的旅客。“可以看出，市内免税店的适用对象不仅包括出境外国游客，还面向中国籍旅客，这种方式能让更多出境旅客成为我国商品的‘代言人’，促进国有品牌‘出海’。”西南政法大学经济法学院副教授王婷婷说。

售卖商品种类会更加丰富。除了食品、服装服饰、箱包、鞋帽、母婴用品、首饰和工艺品、电子产品、香化产品、酒等便于携带的消费品，《办法》还鼓励市内免税店销售国货“潮品”，将具有自主品牌、有助于传播中华优秀传统文化的特色产品纳入经营范围。出境旅客在市内免税店购买免税商品不设购物限额，但须符合海关关于旅客携带行李物品进出境应当以自用、合理数量为限的规定。

经营多家外汇商品免税店的中国出国人员服务有限公司表示，将加快推进市内免税店转型工作，积极做好市内免税店品牌招商尤其是国货精品、名品、潮品等国有特色商品品牌的引进及国际化推广工作，进一步丰富商品品类品种。

“市内免税店的增设和转型将为旅游和零售业带来新的发展机遇。发展市内免税店不仅能为游客提供购物便利，还能成为城市的旅游‘招牌菜’，吸引更多游客，进而带动相关产业链发展，形成新的经济增长点。”中国银行研究院研究员叶银丹说。

离境退税更方便，有效提升消费体验

随着过境免签“朋友圈”不断扩容，“中国游”热度持续升温，境外旅客的消费热情与日俱增。和市内免税店新政一样，离境退税政策也是我国顺应国际潮流，为方便境外旅客推出的重要税收激励举措。

所谓离境退税，是通过将入境外国游客在旅游目的地国家购买商品的部分间接税予以返还，吸引境外游客前来本国入境购物消费，旨在运用税收激励，增强外国游客对本国商品的消费需求，有效释放境外游客的消费潜力。

近年来，税务部门持续优化离境退税服务举措，进一步提升境外旅客离境退税服务便利度，吸引更多境外旅客“买起来”。自2011年起，我国在海南试点离境退税。2014年，国务院出台《关于促进旅游业改革发展的若干意见》，提出研究完善境外旅客购物离境退税政策。2015年7月1日，北京、上海成为全国首批实施境外旅客离境退税政策的城市。目前已有超过20个省、自治区、直辖市和计划单列市实施离境退税政策。

不仅如此，北京、上海、四川等地还提供了“即买即退”服务，将通常要到机场才能办理的退税提前到购物环节。符合条件的境外游客在“即买即退”的退税商店消费后，即可现场申领与退税款等额的人民币款项，充分满足境外旅客的实际需求，有效提升消费体验。

今年以来，北京离境退税业务持续保持高增长态势。截至目前，境外旅客申请开具退税申请单同比增长2.1倍，离境退税商品销售额同比增长1.5倍，办理离境退税额同比增长1.7倍。

在北京华联（SKP）百货有限公司一楼北侧的服务台，一名韩国游客和朋友正在办理退税业务。北京华联（SKP）百货有限公司税务负责人马涛介绍，目前商场内的大部分商铺都可以办理离境退税业务，种类涉及服装、鞋包、化妆品、腕表等日用百货，数量达几百家。“为了加大离境退税的宣传力度，我们在大门口、扶梯两侧展示框、直梯灯箱、服务台等地方都摆放了离境退税的中英文标识指引，还印刷了指导手册供消费者取阅。此外，我们也会不定期对品牌管理人员进行宣传辅导，尽力为境外旅客做好退税服务。”

除了时尚潮流物品，国产老字号特色商品也得到很多外国游客的青睐。“随着我国旅游业发展和品牌海外影响力的提升，我店办理的离境退税业务较过去增加了不少，退税商品以安宫牛黄丸、虫草、燕窝等中成药和药材为主。”北京大栅栏同仁堂药店副经理张蕊说。

日前，上海市税务部门推出了中英文版《上海市境外旅客购物离境退税商店一览图》，包含商店名称、地址和联系方式等信息，全景式呈现退税商店布局。国家税务总局上海市税务局相关负责人表示，将继续积极配合推进离境退税示范街区建设，持续完善离境退税商店布局，聚焦入境消费场景，进一步提升退税办理便利度，推动免退税经济高质量发展。

免税退税经营多样化发展，带来多重利好

“这次来三亚出差时间紧，晚上就要赶回去。幸好有‘即购即提’政策，不然就要错过这么优惠的免税品了。”离航班起飞还有4小时，上海市民林女士顺利买到了自己心仪的衣服和护肤品。

自2011年4月实施以来，海南离岛免税政策有力激发了海南旅游购物市场的活力，也为离岛免税产业发展注入了源源不断的动能。

长期以来，我国形成了包括口岸进出境免税店、市内免税店、离岛免税店、离境退税店等在内的多种免税、退税经营模式。

“这些业态各有侧重，市内免税店的优势在于旅客可以有更充裕的时间进行挑选；海南离岛免税店针对的是离开海南岛但不离境的国内外旅客；离境退税店虽然不直接销售免税商品，但通过退税的方式间接为境外旅客提供了优惠。不同的免税店模式满足了不同消费者的特定需求，多元化的布局使得免税、退税购物服务更便捷，提升了消费者的购物满意度和忠诚度。”叶银丹说。

免税、退税政策对于促进我国经济发展具有多方面的意义。发展市内免税店、离岛免税店、离境退税店等不同模式，为旅客提供了更丰富的购物选择，延长了他们在目的地的停留时间，从而带动了旅游、餐饮、酒店等相关产业的发展，有着吸引消费回流、推动本土品牌国际化、提升国际竞争力的重要作用。

未来，在政策层面，叶银丹建议进一步扩大免税店的试点范围，促进免税商品内外贸一体化，逐步放宽免税行业的市场准入。商家方面，需要积极开展促销活动，引入更多免税商品，积极设立国货“潮品”销售专区，提升中国品牌的国际知名度和影响力，进一步激发国货消费的潜力。

王婷婷认为，为吸引境外旅客“买起来”，各地正努力挖掘离境退税的政策潜力，打造国际化的消费环境。今后可从优化离境退税条件、提升退税服务便利度、完善退税信息管理等方面着手，不断完善离境退税政策，进一步释放离境退税政策效应，推动我国入境旅游消费市场提档升级。

对企业来说，要抓住机遇、练好内功，紧跟市场需求。“近年来，真丝服装、丝巾、丝绸包等商品深受外国游客喜爱，我们积极提升服务水平，店里还提供加急定制、海外直邮等业务，力求给予顾客更好的购物体验。”瑞蚨祥副总经理信小惠说。

中国出国人员服务有限公司表示，将把握好新政赋予市内免税转型发展的机遇，充分结合公司在健康领域的产业优势，发展“免税+健康”“免税+国潮”等特色模式，建设更加特色化、年轻化、时尚化、科技化的创新型市内免税店，在商品、服务、环境、体验等方面加快实现市内免税店的高质量转型发展。

《 人民日报 》（ 2024年11月25日 18 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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