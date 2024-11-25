本报记者 林丽鹂

近年来，数字经济的发展催生出有赖于流量等新型资源的商业模式。“流量通常指用户对平台的访问行为，可以理解为用户的注意力，通常以一段时间内的活跃用户数、浏览次数和浏览时长等指标进行衡量。”北京大学光华管理学院教授翁翕说。

在网络交易平台上，经营主体可以获取各类流量，并转化为消费者的浏览和购买行为。现有理论研究表明，基于流量的平台商业模式，有利于增加产品和服务的丰富度和可得性，有利于提升市场竞争程度，因而能够改善消费者福利。“网络交易平台作为企业的根本属性决定了优化流量资源配置、针对中小微经营主体实施流量扶持，不能仅仅依靠市场机制，还需要政府加强引导。”中国社会科学院数量经济与技术经济研究所研究员蔡跃洲说。

市场监管总局日前出台的《关于引导网络交易平台发挥流量积极作用扶持中小微经营主体发展的意见》（以下简称《意见》）提出，充分发挥平台流量机制作用，通过合理配置流量资源、明确平台流量规则、提升流量供给精准度、提供流量配套措施、完善流量评估机制等多元化举措提升流量扶持实体经济效果。

蔡跃洲认为，《意见》提出流量扶持措施，可以看作是网络交易平台发挥其准公共服务职能、助力中小微经营主体发展的创新举措，有望为中小微经营主体抓住数字化转型的机遇提供助力。

《 人民日报 》（ 2024年11月25日 18 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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