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新起点 再出发

郭雪岩
2024年11月25日05:41 | 来源：人民网－人民日报
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　　11月15日至24日，第二十二届广州国际汽车展览会举办，共吸引观众85.3万人次。展会上，80多个汽车品牌携一系列新车型、新技术亮相，令人目不暇接。“科技范”十足的新能源汽车，是本届车展的最大看点。

　　就在车展开展前一日，我国新能源汽车产量突破年度1000万辆大关，这是从汽车大国迈向汽车强国的坚实一步。

　　今年的广州车展中，超过四成展车为新能源汽车。我国的汽车市场上，新能源乘用车新车销量占比连续4个月超越传统燃油车。快速提高的产销量和市场份额，折射出新能源汽车产业规模的不断壮大。

　　科技创新是发展的关键驱动力。可以“跳绳”的智能底盘、实现最高量产电机效率的电驱、全场景贯通的高阶智驾方案、人工智能鹰眼视觉方案、高集成高效率的增程系统……车展上亮相的众多前沿技术，显示出产业发展动能澎湃。

　　近年来，我国汽车产业抓住电动化、智能化转型机遇，攻关新技术、培育新动能，电池、电机、电控三大技术领域优势突出，智能座舱、智能驾驶应用达到国际先进水平，国产大算力芯片、毫米波雷达等技术相继取得突破并实现应用。更高技术含量和性价比的产品、更具竞争力的企业和品牌、更完备和自主可控的产业链供应链，推动中国新能源汽车产业持续向前奔跑。

　　本届广州车展上，合资、外资车企带来的多款产品也令人眼前一亮。东风日产配备高阶智驾辅助系统的首款纯电轿车首发，一汽奥迪引入华为智能驾驶技术发布全新系列产品，广汽本田公开全新一代智能高效纯电专属平台，梅赛德斯—奔驰纯电G级正式上市……加大在华投资力度，与本土供应商携手研发，蓬勃发展的中国汽车市场为全球车企提供更多机遇。

　　我国新能源汽车产业从起步到加速，再到弯道超车、领跑全球，站在新的起点上，通往汽车强国之路前途灿灿。

　　《 人民日报 》（ 2024年11月25日 08 版）

(责编：卫嘉、白宇)
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