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广州车展，见证汽车强国建设新进展（新时代画卷）

——从展会看中国经济新图景③

2024年11月25日05:41 | 来源：人民网－人民日报
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　　车展上亮相的方程豹新能源越野车。
　　新华社记者 邓 华摄

　　在比亚迪展台上展出的新能源汽车。
　　梁志超摄（影像中国）

　　观众在奇瑞展台拍摄新能源汽车。
　　新华社记者 邓 华摄

　　观众在参观和体验理想品牌的新能源汽车。
　　新华社记者 邓 华摄

　　宁德时代展台上展出的锂电池模型。
　　李 煜摄（影像中国）

　　观众在车展上观看比亚迪插电混动技术展示。
　　李 刚 安 闯摄影报道

　　问界展台上，工作人员在介绍全新一代赛力斯超级增程系统。
　　李 刚 欣 文摄影报道

　　车展上，广汽埃安展示了昊铂智慧数字底盘技术。运用这一底盘技术的车辆可实现虎式调头、原地起跳。
　　李 刚 高浩杰摄影报道

　　车展上，一款红旗品牌的汽车吸引了外国观众关注。
　　李 煜摄（影像中国）

　　车展上展出的宝马纯电动汽车。
　　新华社记者 邓 华摄

　　车展上，东风日产发布的纯电动汽车。
　　李 刚 敖 翔摄影报道

　　数据来源 中国汽车工业协会等

　　新能源汽车快速增长

　　本届广州车展共有展车1171台，其中新能源汽车512台，占总展出车辆的43.7%，份额再提升。今年以来，我国新能源汽车市场规模快速增长，11月14日，新能源汽车年产量首破1000万辆，标志着我国新能源汽车产业迎来高质量发展新阶段。

　　

　　关键技术持续突破

　　本届广州车展上，多项前沿技术亮相。近年来，我国新能源汽车领域，关键技术不断实现突破。电池、电机、电控技术逐步建立起竞争优势，智能座舱、智能驾驶应用达到国际先进水平。主流车企相继实现大语言模型上车，并陆续量产高阶智能辅助驾驶，国产大算力芯片、毫米波雷达、中央计算平台等相继取得突破并陆续实现装车应用。

　　

　　国际合作不断加强

　　本届广州车展上，合资、外资车企带来多款新产品。越来越多的跨国车企利用中国市场、技术和制度开放等优势，实现了“在中国，为世界”的转变；与此同时，也有越来越多中国汽车品牌布局海外市场，实现从“走出去”到“融进去”。在全球化道路上，中国汽车品牌正与世界各地企业在合作中走向共赢。

　　《 人民日报 》（ 2024年11月25日 08 版）

(责编：卫嘉、白宇)
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