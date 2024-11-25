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国家外汇管理局发布十月银行结售汇数据

外汇市场运行平稳 跨境资金延续净流入

2024年11月25日05:42 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京11月24日电  （记者葛孟超）国家外汇管理局日前公布10月银行结售汇和银行代客涉外收付款数据。数据显示，10月，银行结汇2164亿美元，售汇1982亿美元；银行代客涉外收入6094亿美元，对外付款5767亿美元。

　　10月我国外汇收支形势有何变化？国家外汇管理局有关负责人表示，我国外汇市场运行平稳，跨境资金延续净流入。10月，跨境收支和银行结售汇继续呈现“双顺差”态势，其中，企业、个人等非银行部门跨境收支顺差328亿美元，银行结售汇顺差183亿美元。衡量企业结汇意愿的结汇率处于年内较高水平，衡量企业购汇意愿的购汇率稳中有降，市场预期和交易保持平稳有序，境内外汇供求基本平衡。

　　货物贸易跨境资金净流入保持高位，部分渠道资金流动趋稳。我国外贸保持向好势头，带动货物贸易相关跨境资金净流入稳步增加，10月净流入规模环比增长9.7%，连续3个月刷新历史峰值，稳定跨境资金流动的作用进一步增强。此外，居民出境旅游和留学支出、外商投资企业分红派息等继续从季节性高位回落；关联企业之间跨境借贷往来资金呈现小幅净流入。

　　国家外汇管理局有关负责人表示，未来我国外汇市场有基础有条件保持稳健运行。今年以来，我国经济运行总体平稳、稳中有进，近期随着一揽子增量政策相继落实落地，经济回升向好态势有望持续巩固，经济基本面对我国外汇市场的支撑作用将更加坚实。同时，近年来我国外汇市场韧性稳步提升，企业汇率避险意识和能力不断增强，更多使用人民币跨境收支，能够更好适应外部环境变化，这些均有助于促进外汇市场平稳运行。

　　《 人民日报 》（ 2024年11月25日 06 版）

(责编：卫嘉、白宇)
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