本报北京11月24日电 （记者李心萍）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称“国铁集团”）获悉：11月22日，3000吨铝棒“乘坐”X9622次班列从新疆维吾尔自治区准东站抵达天津港，随后搭乘“煜江祥瑞”号班轮前往广东东莞港。该批货物由国铁集团所属中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司和上海中谷物流股份有限公司联合承运，双方在铁路95306平台联合签发了全国首张集装箱多式联运“一单制”运单。这标志着我国多式联运“一单制”工作取得历史性突破。

据介绍，在集装箱多式联运“一单制”运输中，铁路运输企业作为多式联运经营人，对整个运输链条进行统筹规划，负责全程“包邮”；铁路运输企业与航运企业作为全程多式联运承运人，联合受理需求、联合签发多式联运运单；客户可在铁路95306平台直接“下单”，提报铁水联运全程物流需求。

与传统的多式联运业务相比，“一单制”运输具有“一次委托、一单到底、一箱到底、一次结算”的特点，减少客户与多个承运人逐一沟通协商单证交接、短驳运输、货物换装等环节，客户可全程追踪货物去向，极大提升了运输效率，有效压缩了综合物流成本。

国铁集团货运部负责人介绍，为推动集装箱多式联运“一单制”运输，国铁集团持续深化铁路货运市场化改革，组织中铁集装箱公司与航运企业密切协作。一是统一货物运单。聚焦影响物流效率和成本的堵点卡点，推动货物品名、箱型、包装等标准规则互认，有序衔接铁路和水运业务流程，联合打造铁水联运全程物流产品，设计统一规范的多式联运运单。二是优化运输组织。科学匹配班列运行时刻和水运船期，统筹利用铁路运能和水运舱位，最大限度压缩全程运输时间，确保货物高效快捷送达。三是共享数据信息。充分运用信息化技术，开展联合科研攻关，推动铁路和水运数据信息共享，在铁路95306平台研发投用多式联运“一单制”功能，可受理铁水联运全程物流业务，具备多式联运运单提报签发、货物全程追踪、运输统计分析等功能，实现班期和价格透明。

该负责人介绍，下一步，国铁集团将持续深化铁路货运市场化改革，充分发挥铁路运输骨干作用，与其他交通运输方式紧密协作，逐步扩大“一单制”运输服务范围，打造更多优质的多式联运产品，为广大客户提供更加高效便捷的现代物流服务，助力经济社会高质量发展。

《 人民日报 》（ 2024年11月25日 06 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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