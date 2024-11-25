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“十四五”时期，我国手机闲置总量将达60亿部

旧手机流通如何更放心？

本报记者 齐志明
2024年11月25日05:42 | 来源：人民网－人民日报
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　　中国物资再生协会数据显示，在我国平均每年产生的6亿至7亿部废旧手机中，回收处理量为2亿至3亿部。随着手机更新周期逐渐缩短，手机的报废量越来越大。根据行业数据测算，“十四五”时期，我国手机闲置总量将达到60亿部，二手手机潜藏价值超6000亿元。

　　国务院印发的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》提出，“支持二手商品流通交易”。如今，许多消费者通过二手平台或线下门店交易闲置手机，实现变“废”为宝，让旧手机循环再利用。

　　总体来看，当前旧手机流通的规范化、标准化、便利化水平在不断提升，但同时，数据泄露风险、价格不透明、分级评定体系不健全、售后保障不足等问题依然存在，成为旧机流通中的痛点和难点。如何让二手手机流通更顺畅、交易更放心？

　　选择正规平台，确保交易可靠

　　当前，不少消费者选择互联网平台交易旧手机。中国消费者协会有关负责人表示，如果广大消费者通过平台或网络进行交易，建议尽量选择正规的、有一定知名度的，以及有相对完善的售前、售中、售后及退赔服务流程的平台进行交易。这些平台通常有严格的物品审核查验机制，并提供交易保障服务，且具备较强的技术实力，以确保交易的安全与可靠。

　　在售前和售中环节，正规平台都有较为完善的线上线下回收网络，便于消费者快捷、高效地让手机“转”起来。

　　闲鱼首席技术官陈举锋介绍，依托“互联网+回收”模式，闲鱼为手机数码用户提供上门回收、门店回收、邮寄回收等多种形式的服务，其中上门回收覆盖100个城市，可做到当面质检、当面收款。同时，闲鱼也开设了线下循环商店来提供更便捷的线下回收服务，并运用人工智能算法提升门店运营效率，通过大模型智能估价和发布，缩短用户排队、商品上架的时间，提升商品估价的精准性。

　　再者，正规平台对二手手机有着完整明确的质检、定级标准和流程，确保平台根据商品状况的不同公允定价。另外，正规平台对商品情况会有详细的展示页，将商品完整情况及定价诚实地告知消费者，相关客服人员也会快速响应消费者需求和问询。

　　“二手循环行业是天然的信任经济，只有高标准才有高质量。”转转集团首席执行官黄炜介绍，公司研发出一套二手手机回收鉴定标准，设立404道工序。质检后会根据功能、新旧、成色等，对手机进行“分类分级”，比如九九新、九五新、九成新、八成新等，最后再重新上架。

　　在售后及退赔环节，若消费者对交易不满意，或者商品出现问题和瑕疵，可以和正规平台协商退换货或者快速维修。

　　强化科技赋能，保障数据信息安全

　　全国多家消协组织调研发现，数据信息安全成为影响用户处置废旧手机的最大因素，担忧个人信息泄露往往导致许多人对旧手机“不敢卖”。中消协有关负责人建议，消费者在流转旧手机时，应选择具有良好旧机数据清除服务能力的流通平台与企业，以保障信息安全。

　　中国再生资源回收利用协会秘书长唐艳菊表示，当前，不少龙头平台与企业在做好隐私保护上狠下功夫，相关经营主体持续加强科技创新，使用深度清除软件多次清除设备数据，将回收的旧机恢复到出厂设置状态。这样不仅可以保护原机主用户的隐私，同时也尽量让设备在出售前达到数据清洁的状态，确保用户的隐私数据不可被恢复。

　　万物新生（爱回收）集团执行总裁王永良介绍，为保护用户数据安全，公司除了为用户面对面做隐私数据清除外，还会在后端运营中心，通过自主研发的数据清除技术对旧手机进行深度数据清除。在这之后，用户会收到一份隐私清除报告，较好保障消费者知情权与公平交易权。

　　《 人民日报 》（ 2024年11月25日 06 版）

(责编：卫嘉、白宇)
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