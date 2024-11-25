新华社南宁11月24日电（记者农冠斌、李欢）中国首条规模化民用航空轮胎生产线23日在广西桂林宣布全面建成投产。记者在生产线现场看到，各台大型设备自动运行，智能物流运输车穿梭于各工作区域。

中国中化桂林蓝宇公司生产运营部副主任鱼俊锋说，生产线按照工业4.0标准设计建造，具备每年10万条航空轮胎的生产能力。“通过先进的自动化设备和智能化系统，生产线实现了航空轮胎全链条自动化生产和智能化调度监控，减少人工操作的误差和安全隐患，提升产品品质。”

航空轮胎是影响飞机起降安全的关键配套部件，担负着飞机的起飞、着陆、滑行、转向、制动等重要作用，对安全性与可靠性的要求都极高。

中国中化桂林蓝宇公司负责人陆恒玉介绍，当前全球的轮胎企业有上千家，但能生产航空轮胎的只有十余家。截至2023年底，中国共有民航运输飞机4000余架，预计年消耗轮胎25万余条。

中国首套复杂工况航空轮胎起降测试平台也同步上线。据介绍，此次上线的测试平台，可在室内模拟轮胎在“超高加速度起飞、超高加载速率、异物损伤试验”等复杂环境下的起降测试，为民航轮胎研发提供数据支持和验证。

中国工程院院士、西安交通大学校长张立群表示，近年来，中国航空轮胎行业在技术创新和产业升级方面取得了显著进展，多家国内企业已经成功研发出高性能航空轮胎，并通过了相关认证。

记者了解到，目前中国民用航空市场拥有各种运输机10余种机型，配套使用民航轮胎有30余种规格。中国中化日前发布的C909、A320、B737等6个机型12种规格的民航轮胎，所有产品具备完全自主知识产权，可覆盖国内80%民航机队配套品类需求。

(责编：卫嘉、白宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经