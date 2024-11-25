跨界牵手、互利共赢——“2024年企业家大会·专题研学” 走进四川泸州
2024年11月25日08:38 | 来源：人民网
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11月21日，人民网“2024年企业家大会·专题研学”走进四川泸州，围绕企业高质量发展、优化营商环境、创新竞合模式等热点话题，邀请多位经济学家及企业家代表调研、体验、探讨企业创新发展、产业升级的实践路径。
(责编：董童、吕骞)
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