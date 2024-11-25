原标题：柳江被增选为中上协第三届会员副会长，四川长虹获可持续发展最佳实践案例

11月22日，中国上市公司协会第三届理事会第五次会议在北京召开，协会会长宋志平出席并发表主旨演讲，党委书记魏峰致辞，会议由协会党委委员、副会长兼秘书长何龙灿主持。会议期间，举办了2024董事会最佳实践案例发布仪式与2024上市公司可持续发展大会，为荣获“2024上市公司可持续发展最佳实践案例”的公司颁发了荣誉证书。协会各副会长、副监事长、常务理事、理事、监事单位代表约530余人参加会议。

宋志平在演讲中强调，在新时代下培育新质生产力，赋能高质量发展，上市公司应着力加强以下几方面建设：一是加强治理，完善现代企业制度建设；二是突出主业，提升核心竞争力；三是降本增效，提升资源利用效率；四是回报投资者，提高市值管理水平；五是稳健经营，强化内控防范风险。

会上，四川长虹电器股份有限公司党委书记、董事长柳江被增选为中国上市公司协会第三届会员副会长。同时，受协会邀请柳江作为优秀上市公司企业家代表，作了题为《携手同行向“新”有为，聚力打造更多世界一流企业》的主题演讲。

柳江表示，四川长虹作为一家深处内陆、充分竞争型的地方国有上市企业，在新一轮科技革命和产业变革的时代浪潮中，通过扎实推进新型工业化、加快发展新质生产力，积极应对新挑战、抢占新赛道，助推企业的高质量发展，努力打造世界一流企业。

柳江强调，实业是打造世界一流企业的牢固基石，我们要坚守“产业报国”的使命，始终聚焦实业发展不动摇；产品是打造世界一流企业的核心能力，我们要坚持“精益求精”的匠心，始终追求产品品质不动摇；创新是打造世界一流企业的强劲动力，我们要保持“敢为人先”的闯劲，始终坚持推进创新不动摇；治理是打造世界一流企业的重要保障，我们要坚守“务实担当”的作风，始终推进现代治理不动摇。

柳江参加中上协活动并发表主题演讲，积极对外展示发展实力和企业形象，同时在中上协重要平台上与资本市场、投资者、同行业企业之间沟通交流，对于推动公司的长期发展和维护资本市场形象具有重要意义。

当日下午，中国上市公司协会携手其可持续发展（ESG）专业委员会，共同举办了2024上市公司可持续发展大会，旨在推动上市公司积极践行企业使命与社会责任。大会现场，特别为荣获“2024上市公司可持续发展最佳实践案例”的公司颁发了荣誉证书。四川长虹凭借在环境、社会和公司治理（ESG）领域的表现上榜。

一直以来，四川长虹始终秉持“科技长虹，创造美好生活”理念，在注重企业经营利润的同时，更加重视从环境、社会和治理的角度衡量企业价值，致力于通过绿色的产品、卓越的服务和强烈的责任感回馈社会，已连续13年发布社会责任报告，并在最近两年持续公布了年度可持续发展(ESG)报告，公司ESG管理成效赢得了广泛赞誉。

在环境保护上，四川长虹通过节能减排、建设智能制造园区及推广清洁能源，实现2023年能耗强度降9.49%，助力子公司获绿色贷款超亿元。

在社会责任方面，四川长虹稳岗助贫，为超4.5万人才提供就业，开展多项扶贫行动，捐赠资金物资超百万，被评为“四川慈善奖——最具爱心捐赠企业”。

在公司治理层面，四川长虹建立合规风控体系，完善百余项管理制度，实施多项改革举措，形成“总部-BU-FBU”三级管控体系，建立并推广智慧供应链，推动经营管理更加顺畅高效。今年1-9月营收772.98亿元，同比增长10.33%。

展望未来，四川长虹将持续秉承ESG理念，不断提升社会责任意识和治理能力，继续关注环境保护、社会公益和公司治理等问题，通过技术创新和模式创新，为公司可持续发展和高质量发展贡献力量。

(责编：曹淼、李源)

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