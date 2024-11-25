人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

四川长虹获可持续发展最佳实践案例

2024年11月25日08:39 | 来源：央广网
小字号

原标题：柳江被增选为中上协第三届会员副会长，四川长虹获可持续发展最佳实践案例

11月22日，中国上市公司协会第三届理事会第五次会议在北京召开，协会会长宋志平出席并发表主旨演讲，党委书记魏峰致辞，会议由协会党委委员、副会长兼秘书长何龙灿主持。会议期间，举办了2024董事会最佳实践案例发布仪式与2024上市公司可持续发展大会，为荣获“2024上市公司可持续发展最佳实践案例”的公司颁发了荣誉证书。协会各副会长、副监事长、常务理事、理事、监事单位代表约530余人参加会议。

宋志平在演讲中强调，在新时代下培育新质生产力，赋能高质量发展，上市公司应着力加强以下几方面建设：一是加强治理，完善现代企业制度建设；二是突出主业，提升核心竞争力；三是降本增效，提升资源利用效率；四是回报投资者，提高市值管理水平；五是稳健经营，强化内控防范风险。

会上，四川长虹电器股份有限公司党委书记、董事长柳江被增选为中国上市公司协会第三届会员副会长。同时，受协会邀请柳江作为优秀上市公司企业家代表，作了题为《携手同行向“新”有为，聚力打造更多世界一流企业》的主题演讲。

柳江表示，四川长虹作为一家深处内陆、充分竞争型的地方国有上市企业，在新一轮科技革命和产业变革的时代浪潮中，通过扎实推进新型工业化、加快发展新质生产力，积极应对新挑战、抢占新赛道，助推企业的高质量发展，努力打造世界一流企业。

柳江强调，实业是打造世界一流企业的牢固基石，我们要坚守“产业报国”的使命，始终聚焦实业发展不动摇；产品是打造世界一流企业的核心能力，我们要坚持“精益求精”的匠心，始终追求产品品质不动摇；创新是打造世界一流企业的强劲动力，我们要保持“敢为人先”的闯劲，始终坚持推进创新不动摇；治理是打造世界一流企业的重要保障，我们要坚守“务实担当”的作风，始终推进现代治理不动摇。

柳江参加中上协活动并发表主题演讲，积极对外展示发展实力和企业形象，同时在中上协重要平台上与资本市场、投资者、同行业企业之间沟通交流，对于推动公司的长期发展和维护资本市场形象具有重要意义。

当日下午，中国上市公司协会携手其可持续发展（ESG）专业委员会，共同举办了2024上市公司可持续发展大会，旨在推动上市公司积极践行企业使命与社会责任。大会现场，特别为荣获“2024上市公司可持续发展最佳实践案例”的公司颁发了荣誉证书。四川长虹凭借在环境、社会和公司治理（ESG）领域的表现上榜。

一直以来，四川长虹始终秉持“科技长虹，创造美好生活”理念，在注重企业经营利润的同时，更加重视从环境、社会和治理的角度衡量企业价值，致力于通过绿色的产品、卓越的服务和强烈的责任感回馈社会，已连续13年发布社会责任报告，并在最近两年持续公布了年度可持续发展(ESG)报告，公司ESG管理成效赢得了广泛赞誉。

在环境保护上，四川长虹通过节能减排、建设智能制造园区及推广清洁能源，实现2023年能耗强度降9.49%，助力子公司获绿色贷款超亿元。

在社会责任方面，四川长虹稳岗助贫，为超4.5万人才提供就业，开展多项扶贫行动，捐赠资金物资超百万，被评为“四川慈善奖——最具爱心捐赠企业”。

在公司治理层面，四川长虹建立合规风控体系，完善百余项管理制度，实施多项改革举措，形成“总部-BU-FBU”三级管控体系，建立并推广智慧供应链，推动经营管理更加顺畅高效。今年1-9月营收772.98亿元，同比增长10.33%。

展望未来，四川长虹将持续秉承ESG理念，不断提升社会责任意识和治理能力，继续关注环境保护、社会公益和公司治理等问题，通过技术创新和模式创新，为公司可持续发展和高质量发展贡献力量。

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
中央气象台发布寒潮黄色预警
　　人民网北京11月25日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，受寒潮影响，11月25日08时至11月28日08时，我国中东部大部地区气温将先后下降6-10℃，其中，华北北部、内蒙古中部及东北地区等地部分地区降温12-14℃，局地16℃以上。28日前后，最低气温0℃线将南压至苏皖北部至河南南部一带，其中，大别山、黄山等高海拔山区最低气温也将低于0℃。…
中央气象台发布暴雪黄色预警
　　人民网北京11月25日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，11月25日08时至11月26日08时，内蒙古东部、黑龙江中西部、吉林西部、辽宁西部和东北部等地部分地区有大到暴雪，其中，辽宁东北部部分地区有大暴雪（20-25毫米）。上述部分地区新增积雪深度5-10厘米，局地可达12厘米以上。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部