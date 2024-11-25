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2024湖北省电子商务资源对接会暨丝路电商合作交流活动举办

2024年11月25日08:46 | 来源：湖北商务
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原标题：2024湖北省电子商务资源对接会暨丝路电商合作交流活动成功举办

11月22日，2024湖北省电子商务资源对接会暨丝路电商合作活动在武汉国际会展中心成功举办。活动以“向新求质 数商赋能”为主题，设置主题分享、项目签约、资源对接、好品展示等环节，为企业搭建资源共享和合作交流平台。

本次活动由湖北省商务厅主办，湖北省电子商务行业协会、湖北省直播电商协会协办，国内知名电商平台、MCN机构及主播团队、供应链企业和电商企业共计250余人参加活动。

活动上，商务部国际贸易经济合作研究院专家，淘天、亚马逊、攀升等知名电商平台及企业，聚焦“丝路电商”和产业发展的最新趋势进行了主题分享；淘天、苏宁、盒马等知名电商平台与各级政府部门、协会和相关企业签订了10余项合作协议；活动现场还发布了遥望科技等知名MCN机构选品及合作条件、长江云电商数字人产品和首批“荆楚E商·主播助农团”带货矩阵计划，并对“湖北好货”小程序进行了详细展示。

在活动洽谈区，淘天、京东、中国制造等平台安排专人，就入驻条件和政策支持等内容与企业进行对接洽谈，为企业答疑解惑。

本次活动是响应商务部“消费促进年”总体部署、打造“4+N”网络促销矩阵安排的具体实践。下一步，省商务厅将继续开展电商促消费及资源对接活动，以数字化赋能湖北品牌和市场主体提质升级，为企业嫁接优质渠道，推动“湖北好货”及供应链企业畅销全国，“链”接世界。

(责编：董童、李源)
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