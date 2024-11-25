冷翠华

原标题：开户数超预期 836款产品待选

自2022年11月25日至今，个人养老金制度正式实施已满两周年。

两年来，银行、保险、基金等金融机构积极参与，同时，个人养老金账户已开立超过6000万个，对完善我国养老三支柱体系意义非凡。不过，“开户热、缴存冷”，个人养老金初期保值增值功能体现不明显等问题，也需要在未来发展中不断完善。业内人士建议，打通养老第二、第三支柱，适度提高税优额度，并继续优化税优政策，激发更多参与者的热情，继续扩大个人养老金制度的覆盖面。

开立账户超6000万个

2022年11月25日，人社部公布个人养老金先行城市（地区）名单，意味着个人养老金制度正式实施。两年来，个人养老金账户开户人群持续增长、产品持续扩容，推动我国养老第三支柱持续发展壮大。

从产品数量来看，截至记者发稿，国家社会保险公共服务平台数据显示，目前共有个人养老金产品836款，包括466款储蓄类产品、200款基金类产品、144款保险类产品以及26款理财类产品。

相关金融机构积极参与制度建设。太平人寿表示，其全力做好养老金融，积极推进个人养老金业务及服务。截至今年10月7日，该公司的个人养老金保险产品通过互联网保险销售渠道服务客户超4万人次。国民养老表示，其在产品开发、渠道对接、宣传推广方面持续探索创新，努力扩大客户触及面，优化购买体验。目前其累计有14款产品入围个人养老金产品目录，并与22家开办个人养老金业务的商业银行及1家证券公司建立起合作关系。

从个人参与情况来看，公开数据显示，目前个人养老金账户开立数已超过6000万个。“我在个人养老金制度推出不久就开户存钱了，目前已经尝试了基金、储蓄和理财3种产品。”在北京工作的杨东林（化名）对《证券日报》记者表示，加入个人养老金相当于为自己今后养老强制留了一笔钱，养老准备越早越好。

对个人养老金制度试点两年的成效，中国人民大学金融信息中心副主任、济安金信养老金研究中心主任闫化海对《证券日报》记者表示，对比企业年金的发展数据，个人养老金账户开户数超过预期，但账户的缴存和投资情况还不够理想。

在中国社会科学院世界社保研究中心秘书长房连泉看来，个人养老金制度试点两年取得初步成效，覆盖面进展情况较好，公众对养老第三支柱的认识逐步加深，但也存在账户活跃度低、缴费少、投资收益率低等问题。

增值保值功能有待进一步提升

针对个人养老金制度目前存在的不足，税优力度较弱导致吸引力不足、前两年账户保值增值功能不明显、产品选购不方便这三个问题，被受访者提及较多。

多位受访者对记者表示，最关心两个问题，一是税收政策对自己到底有何影响，二是保值增值功能怎么样。例如，在北京工作的陈晴（化名）从一开始就关注个人养老金制度，但至今并未加入其中。她坦承，结合自己的收入水平，加入这一制度现阶段并不能让自己省税，而退休领取时要缴税，可能反而会加重了自己的纳税负担。

同时，从两年来个人养老金产品的保值增值功能看，记者随机采访身边参与个人养老金的北京市民，多数参与者认为目前的获得感还不强，甚至还有些痛感。

杨东林坦承，这两年他的体验并不算太好，储蓄类产品虽然收益稳健，但2.7%的年利率吸引力较弱，而到期后利率可能进一步降低；银行理财产品的收益率也比较低，目前养老理财持仓5187元，其中，187元为持仓收益；基金产品则长期处在亏损状态。“如果资本市场能好起来，我个人还是觉得基金更有吸引力。”杨东林表示。

Wind资讯数据显示，从2022年11月25日至11月22日，个人养老金基金产品复权单位净值增长率的算数平均数为-0.39%。表现最好的复权单位净值增长率为8.1%。今年年初至11月22日，119款个人养老金基金复权单位净值增长率中位数为4.4%，最高的为19.9%。

购买了个人养老金保险产品的熊女士对记者表示，感觉第一年收益率还不错，第二年有所下降，但还能接受，希望以后能稳住。

闫化海认为，近两年市场利率持续下行，资本市场表现不理想，给个人养老金的保值增值带来了很大挑战，相关产品的投资收益表现不尽如人意，也可能使得部分参加者减少缴费或暂停缴费。

业内人士认为，个人养老金制度的一个重要功能是让投资者的养老钱保值增值，这也关系着他们的积极性、持续性，对制度的做大做强有重要影响。

此外，还有个人养老金制度参加者对记者表示，尽管目前个人养老金产品总数较多，但消费者并不能实现完全自由选购。对此，闫化海分析认为，目前，个人只能在资金开户银行的平台上购买个人养老金产品，但各家银行的销售平台上展示的产品严重不足。据他统计，22家银行的销售平台上展示的产品数量占全市场的比例平均值为14.64%，也就是说，整体上来看，投资者在自己开户银行渠道可以看到并能买到的产品数在全市场的比例仅为七分之一左右，尚无法实现自由选购。

多举措推动制度扩面提质

多方公开信息显示，在试点两年之后，个人养老金即将在全国推开。国民养老认为，这又将是重要的政策机遇期，银行、基金、险企等金融机构应围绕人民群众全生命周期多样化的养老金融需求，构建差异化、多元化产品体系，提供特色化、品质化综合服务，进一步激发全社会积极养老意识，厚积养老金融资金，有效推动实体经济的发展。

为推动个人养老金制度实现更好发展，业内人士也提出了多方面建议。在制度建设层面，国民养老建议，探索在企业（职业）年金与个人养老金账户之间建立一定的联动对接机制，实现养老第二、第三支柱的互融互通，实现三支柱联动发展。同时，加快推出个人养老金投顾业务的相关规则，鼓励支持养老保险机构发展养老投顾服务，推动个人养老金从“卖产品”向“提供账户解决方案”转变，以投顾服务帮助客户实现养老资产的科学合理配置。此外，进一步提高制度的普惠性。通过完善创新政策机制，重点扩大中低收入者的覆盖范围，尤其是实现对民营企业、中小企业以及灵活用工就业人员的有效覆盖，满足不同人群养老金储备需求。

闫化海也建议，打通养老第二、第三支柱。例如，允许企业年金和个人养老金之间流动，离职人员的企业年金可以转移到个人养老金中。

提高个人养老金缴存金额，将更多产品纳入个人养老金产品库，这两点建议也被受访人士普遍提及。例如，太平人寿建议，鉴于经济发展与居民可支配收入的持续增长，建议适度提高个人养老金缴存额度，以应对未来高品质养老所需的成本。闫化海建议，优化税优政策，扩大政策覆盖面，提高个人参与率，对低收入人群，可以考虑在一定额度内给予免税政策；对较高收入人群，可以适时逐步提高个人养老金缴费上限额度。

在产品供给方面，太平人寿建议，将健康险产品纳入个人养老金产品名录之中，不断丰富产品供给体系。中国人寿养老险公司表示，正积极推动争取将商业养老金产品纳入个人养老金，为客户提供更加丰富的养老金融产品选择。房连泉建议，可考虑将国债、特定养老储蓄产品、指数基金等纳入产品目录，开发中长期收益保障类产品。

晨星（中国）基金研究中心高级分析师吴粤宁对《证券日报》记者表示，当前个人养老金市场尚处于发展初期，个人借助投资来实现养老目标的理念仍需要不断培养。在公募基金领域，目前个人养老金基金主要是目标日期和目标风险基金，这两类产品在国内的发展时间还相对较短，投资者对这些产品的认知还较浅，对产品策略的理解以及接受程度等都还需要时间。基金行业参与者要始终秉持着投资者利益优先的原则，帮助他们选择合适的养老目标产品，助力其实现养老目标。

此外，闫化海还建议，打通或建立统一的销售平台，个人投资者可以看到并能买到全市场所有的个人养老金产品，真正做到从客户角度出发，可以在全市场选择和配置最适合的个人养老金产品。

(责编：罗知之、陈键)

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