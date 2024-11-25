人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

低空经济成热点词 产业发展空间持续打开

寇佳丽
2024年11月25日08:51 | 来源：证券日报
小字号

原标题：低空经济成热点词 产业发展空间持续打开

全国科学技术名词审定委员会11月23日发布2024年度学科研究前沿热点词，低空经济、情感计算、非遗国潮、蓝色药库等9个学科领域共计63条名词术语入选。

低空经济成为热点词的背后，是政策环境持续优化、技术进步、投融资势头强劲等多因素的共同作用。

今年，低空经济首次写入《政府工作报告》；7月份，党的二十届三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》明确提出，“发展通用航空和低空经济”。

地方举措亦积极跟进，纷纷明确低空经济的发展目标与路径。例如，9月份，北京市经济和信息化局等四部门印发的《北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案（2024—2027年）》提出，“面向全国，走向国际，在确保安全的前提下，力争通过三年时间，低空经济相关企业数量突破5000家，低空技术服务覆盖京津冀、辐射全国”。

与低空经济有关的法律制度建设也在推进中。2024年1月1日起，《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》正式施行，标志着我国在无人驾驶航空器管理方面进入规范化新阶段。

首都科技发展战略研究院特聘研究员董晓宇对《证券日报》记者表示，政策环境的持续优化，为低空经济产业发展指明了方向，有效吸引了众多投资者和企业参与低空经济发展，从而带动特色产业集群加快形成。

IT桔子数据显示，年初至今，低空经济领域已发生投融资案件共97起，远超去年前11个月的总量（59起）；97起投融资案件共涉及金额90.91亿元，平均每起投融资案件达0.94亿元。

巨丰投顾高级投资顾问于晓明对《证券日报》记者表示，大规模资金持续流入低空经济领域，能为新技术和新产品的研发以及产业扩张提供有效支撑，彰显了市场对低空经济发展前景的高度认可和强烈信心。

赛迪顾问发布的《中国低空经济发展研究报告（2024）》显示，2023年中国低空经济规模达到5059.5亿元，增速高达33.8%；预计到2026年低空经济规模有望突破万亿元，达到10644.6亿元。

为持续打开上述产业发展新空间，当前，多地主动积极推进低空经济各个细分领域加速取得新进展。在武汉，18条低空商业试点航线已于近日正式获批；在绍兴，有关部门正聚焦低空产业有效协同和资源整合难问题，重点发展三大产业园，即低空服务产业园、低空创新产业园、低空配套制造产业园；在广州，一些企业正潜心打造飞行汽车，贡献低空经济“腾飞”力量。

“低空飞行器的重要动力选项之一是固态电池。伴随产业布局的深入开展，低空经济对固态电池的需求会持续上升。今后，固态电池有望打开新的产业发展空间，成为低空经济的新增长点。”中国商业经济学会副会长宋向清在接受《证券日报》记者采访时表示。

谈及如何助力产业增量空间更好落地，中国电子商务专家服务中心副主任郭涛对《证券日报》记者表示，建议在现阶段对低空经济市场进行比较全面的调研，在了解不同行业、领域对低空经济的需求和期待的基础上，引导资金更好流向重点领域，助力关键技术攻关，同时强化政策对低空经济的整体支持力度，为业内企业提供合理帮扶。

(责编：罗知之、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
低空经济成热点词 产业发展空间持续打开
　　全国科学技术名词审定委员会11月23日发布2024年度学科研究前沿热点词，低空经济、情感计算、非遗国潮、蓝色药库等9个学科领域共计63条名词术语入选。 低空经济成为热点词的背后，是政策环境持续优化、技术进步、投融资势头强劲等多因素的共同作用。…
开户数超预期 836款产品待选
　　自2022年11月25日至今，个人养老金制度正式实施已满两周年。 两年来，银行、保险、基金等金融机构积极参与，同时，个人养老金账户已开立超过6000万个，对完善我国养老三支柱体系意义非凡。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部