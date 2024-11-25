寇佳丽

原标题：低空经济成热点词 产业发展空间持续打开

全国科学技术名词审定委员会11月23日发布2024年度学科研究前沿热点词，低空经济、情感计算、非遗国潮、蓝色药库等9个学科领域共计63条名词术语入选。

低空经济成为热点词的背后，是政策环境持续优化、技术进步、投融资势头强劲等多因素的共同作用。

今年，低空经济首次写入《政府工作报告》；7月份，党的二十届三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》明确提出，“发展通用航空和低空经济”。

地方举措亦积极跟进，纷纷明确低空经济的发展目标与路径。例如，9月份，北京市经济和信息化局等四部门印发的《北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案（2024—2027年）》提出，“面向全国，走向国际，在确保安全的前提下，力争通过三年时间，低空经济相关企业数量突破5000家，低空技术服务覆盖京津冀、辐射全国”。

与低空经济有关的法律制度建设也在推进中。2024年1月1日起，《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》正式施行，标志着我国在无人驾驶航空器管理方面进入规范化新阶段。

首都科技发展战略研究院特聘研究员董晓宇对《证券日报》记者表示，政策环境的持续优化，为低空经济产业发展指明了方向，有效吸引了众多投资者和企业参与低空经济发展，从而带动特色产业集群加快形成。

IT桔子数据显示，年初至今，低空经济领域已发生投融资案件共97起，远超去年前11个月的总量（59起）；97起投融资案件共涉及金额90.91亿元，平均每起投融资案件达0.94亿元。

巨丰投顾高级投资顾问于晓明对《证券日报》记者表示，大规模资金持续流入低空经济领域，能为新技术和新产品的研发以及产业扩张提供有效支撑，彰显了市场对低空经济发展前景的高度认可和强烈信心。

赛迪顾问发布的《中国低空经济发展研究报告（2024）》显示，2023年中国低空经济规模达到5059.5亿元，增速高达33.8%；预计到2026年低空经济规模有望突破万亿元，达到10644.6亿元。

为持续打开上述产业发展新空间，当前，多地主动积极推进低空经济各个细分领域加速取得新进展。在武汉，18条低空商业试点航线已于近日正式获批；在绍兴，有关部门正聚焦低空产业有效协同和资源整合难问题，重点发展三大产业园，即低空服务产业园、低空创新产业园、低空配套制造产业园；在广州，一些企业正潜心打造飞行汽车，贡献低空经济“腾飞”力量。

“低空飞行器的重要动力选项之一是固态电池。伴随产业布局的深入开展，低空经济对固态电池的需求会持续上升。今后，固态电池有望打开新的产业发展空间，成为低空经济的新增长点。”中国商业经济学会副会长宋向清在接受《证券日报》记者采访时表示。

谈及如何助力产业增量空间更好落地，中国电子商务专家服务中心副主任郭涛对《证券日报》记者表示，建议在现阶段对低空经济市场进行比较全面的调研，在了解不同行业、领域对低空经济的需求和期待的基础上，引导资金更好流向重点领域，助力关键技术攻关，同时强化政策对低空经济的整体支持力度，为业内企业提供合理帮扶。

(责编：罗知之、陈键)

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