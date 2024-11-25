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农业农村部：强化防灾减灾措施 稳定冬春畜牧业生产

2024年11月25日08:52 | 来源：人民网
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人民网北京11月25日电 （记者李栋）据气象预测，今年冬季气温冷暖起伏显著，发生过程性强降温和强升温事件的可能性大。为进一步强化防灾减灾措施，稳定冬春畜牧业生产，近日，农业农村部畜牧兽医局组织修订并发布了《畜牧业应对寒潮暴雪天气技术指导意见（2024版）》，提出6项技术措施。

加强灾害监测预警应对。各地畜牧兽医主管部门要密切关注中央气象台和地方气象台的极端寒潮和雨雪天气预报，掌握灾害天气开始时间、影响范围以及影响程度等，做好预测预警及应对工作。加强防灾减灾指导服务，及时向养殖场（户）等生产经营主体通报灾害天气信息，加大防灾减灾、救灾避险知识的普及，增强生产经营主体防灾减灾意识，积极组织指导其开展防灾准备工作。强化极端天气值班值守，制定停电、停水、大风、暴雪等紧急情况的应对预案或措施，责任明确到人。开展突发情况模拟演练，检验优化预案措施，提升灾情应对能力。

强化隐患排查和物资储备。气象条件发生变动时，及时对畜禽圈舍和水、电等基础设施设备进行全面巡查，重点排查存在隐患的老旧棚舍，及时转移畜禽，开展加固除险，防止发生坍塌事故。及时清理积雪，减少畜禽棚舍承重，防止被暴雪压塌造成人畜伤害。因灾损毁圈舍一时难以修复的，要就地取材，采用树杈、玉米秸秆、薄膜等材料，修建简易圈舍。加强饲草料、取暖燃料、兽药疫苗、消毒药品和设备、抢险工具等应急物资储备，防止因道路损坏、运输中断等导致物资短缺。牧区要全面摸底排查，准确掌握饲草料储备和缺口情况。对于存在饲草料储备缺口的，要积极联系周边地区，协调饲草料调运和短距离走场等事宜。

及时准确掌握和上报受灾情况。灾害发生后，地方畜牧兽医主管部门应及时了解灾情，利用网络通信、视频等多种方式开展调查和技术指导，视情况决定是否赶赴现场开展救灾工作。

抓好畜禽保暖防冻和饲养管理。及时添置防寒保暖设施设备，合理采取圈舍密闭措施，做好畜禽保暖越冬。牛羊舍和开放式的猪禽舍要挂好草帘或盖上塑料薄膜等，以提高舍内温度。

强化动物疫病防控。养殖场要严格执行生物安全管理制度，定期进行畜禽、养殖场所、周围环境消毒灭源，严防动物疫病传入和传播。要做好畜禽基础免疫，密切关注疫情动态，及时进行补免和加强免疫。

加强灾后投入品调运和畜产品销售。针对灾后可能出现的饲草料等投入品、出栏畜禽、生鲜畜禽产品等调运困难的问题，及时发布供求和价格信息，畅通运输和销售渠道，积极协调交通运输部门，优先保证饲草料、兽药、生鲜畜禽产品、种畜禽、仔畜雏禽等物流畅通，维护畜牧业正常生产秩序，保证市场有效供应。

畜牧业专家建议，雨雪冰冻天气时，停止场外露天放养家畜，避免家畜冻伤。及时对圈舍除雪除冰，增加保温和加热设备，提高舍温，确保家畜防寒防冻，以确保农牧产品有效供给。

(责编：方经纶、吕骞)
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