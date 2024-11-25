人民网记者 黄盛

上海要求上市公司并购重组项目向有助于新质生产力发展、有助于重点产业补链强链的方向倾斜；四川鼓励上市公司通过并购重组向新质生产力方向转型升级，拓展产业生态圈，延伸创新生态链；河北引导和鼓励企业以获取技术、品牌、人才和市场为目的，对行业企业实施兼并重组，以健全龙头企业领跑机制；江西支持上市公司通过产业并购、资产注入等方式，围绕江西省“1269”重点产业链上下游开展资源整合；深圳提出建立上市公司并购重组项目库，扩大并购重组储备范围，并丰富并购重组融资渠道……

近期，我国各地积极出台并购重组政策，引导区域内企业更加主动通过并购重组，提升产业链整合能力，实现做大做强。业内人士表示，并购重组成为企业资源整合、实现产业结构调整和产业转型的重要方式，各地创新举措提升企业的并购能力和意识，为并购重组提供丰富的项目资源，探索与产业龙头合作发起产业并购基金等，降低企业并购融资难度，助力上市公司提质增效。

证监会主席吴清11月19日在国际金融领袖投资峰会上表示，资本市场突出支持发展新质生产力。今年以来，证监会先后出台“科创十六条”“科创板八条”“并购六条”等相关政策和制度安排。目前，战略性新兴产业上市公司数量接近2700家。“并购六条”发布以来，已经有260多家公司披露资产重组事项。

中金公司研报分析认为，2024年以来的新一轮政策呈现三个特点：其一，进一步加大对科技创新企业并购重组的支持力度；其二，并购重组进一步“脱虚向实”；其三，推动并购重组成为畅通A股退市渠道、完善市场生态的重要手段。

国泰君安研报表示，2024年以来，随着并购重组政策不断细化落地，10月份公告实施重大重组家数创月度新高，上市公司并购重组热度回升。此外，此轮并购潮主要聚焦“硬科技”，在并购方向上有明显倾斜，且更加强调产业链上下游整合，资本市场服务“硬科技”创新和发展新质生产力是内在逻辑。其中，机械设备、汽车、电子和医药生物等科技行业，以及细分领域较多且竞争压力大的基础化工、电力设备等行业是A股并购重组的“主战场”。

“A股市场并购重组活跃是政策驱动的结果。地方推进并购重组政策是对中央政策的有力补充和细化，有助于形成政策合力，推动并购重组活动更加深入和广泛地开展。”南开大学金融发展研究院院长田利辉向记者表示，并购重组有望助力上市公司实现“1+1>2”的效果，助力上市公司快速实现市场拓展、技术创新和产业升级等目标，提高企业的核心竞争力和市场地位。特别是在当前科技革命影响下，产业布局加速，并购成为提升竞争力的关键。此外，相较于其他上市公司而言，央国企参与并购重组具有显著的优势，比如资金雄厚、有政策支持。而且央国企资源整合能力强，品牌影响力大。

(责编：方经纶、吕骞)

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