肖 伟

原标题：免签国家范围进一步扩大 相关上市公司喜迎八方来客

11月22日，外交部领事司官方微信公众号领事直通车发布消息称，为进一步便利中外人员往来，中方决定扩大免签国家范围，自2024年11月30日起至2025年12月31日，对保加利亚、罗马尼亚、克罗地亚、黑山、北马其顿、马耳他、爱沙尼亚、拉脱维亚、日本持普通护照人员试行免签政策。此外，中方决定同步优化入境政策，将交流访问纳入免签事由，将免签停留期限自现行15日延长至30日。

免签国家范围进一步扩大，入境政策同步优化，停留期限大大延长，这有望为即将到来的消费旺季带来增量需求。《证券日报》记者了解到，多家上市公司期待年末消费行情，并表示已做好相关准备。

《证券日报》记者在携程网站上看到，自东京成田机场至长沙黄花机场的机票有所上涨，多数已超过1000元，高价票主要集中在元旦、春节等时间段。自东京成田机场至成都、青岛、重庆、上海、北京等地的机票价格也在元旦、春节等时间段处于高位。

南方航空工作人员向《证券日报》记者介绍：“免签国家范围进一步扩大，有望为年末消费旺季带来增量，航空、酒店、餐饮行业之间联动密切，预计相关企业将率先受益。”

吉祥航空表示，将持续优化航线航班排布，加大市场开拓力度，同时关注成本控制、丰富各类服务产品，满足广大旅客的不同需求。

酒店及餐饮方面，多家相关上市公司也对更多海外客商的到来充满期待。

华天酒店表示，公司是湖南省五星级涉外饭店，也是国际金钥匙会员酒店，将立足上述优势，打造湖南地区的对外接待基地、服务窗口和形象窗口。酒店在主业之外还发展了酒店商贸、洗涤、家政等生活服务业，为外国客商提供更为丰富和便利的服务。

旅游业上市公司也在摩拳擦掌，例如，山河智能工作人员向《证券日报》记者介绍：“今年珠海航展结束后，公司参股企业山河星航的航空产品和观光飞机获得海外客商的青睐。公司正积极打造工业旅游项目，立足产品优势开拓低空经济市场，带给海外客商别样体验。”

(责编：罗知之、陈键)

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