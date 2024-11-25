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11月份债基发行回暖 多只产品提前结束募集

方凌晨
2024年11月25日08:52 | 来源：证券日报
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原标题：11月份债基发行回暖 多只产品提前结束募集

近日，债券基金发行呈回暖趋势。东海增益债券基金、路博迈悦航30天持有期债券基金、财通安泰利率债债券基金等多只债券基金相继发行。

在经历10月份的发行低谷之后，债券基金的发行有所回暖。Wind资讯数据显示，10月份，新成立债券基金仅有8只，发行总规模为134.83亿元。而11月份以来，截至11月24日，新成立债券基金已有17只，发行总规模为358.36亿元，发行数量和发行规模均较10月份有明显提升。

11月份以来，部分债券基金也实现了较大的募集金额。例如，鹏华中债0-3年政策性金融债指数基金募集金额达79.9亿元，苏新鑫盛利率债债券基金募集金额为59.99亿元，圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数基金为59.9亿元。

兴华基金基金经理吕智卓接受《证券日报》记者采访时介绍称：“利率债基金主要投资标的为利率债，主要包括国债、政金债和央行票据，相比于其他债券，利率债几乎没有信用风险，不过利率债有利率风险，即债券利率随着市场利率浮动而产生的风险。”

与此同时，还有多只债券基金提前结束募集。11月份以来，就有施罗德添益债券基金、贝莱德安裕90天持有期债券基金、兴华兴利债券基金等7只债券基金发布提前结束募集公告。

谈及债券基金的配置价值，吕智卓认为，债券基金以投资债券为主，预期风险和收益高于货币基金，低于权益类基金。通常来说，适量配置债券基金可以对冲股票投资的风险。

在兴证全球基金基金经理邓娟看来，在广义利率下降的背景下，居民金融资产对债券基金的配置需求可能增加。债券是金融资产中的压舱石，长期回报值得期待。

展望后市，邓娟认为，广义利率的下降和货币政策的发力对债券市场整体仍偏有利。债券市场进一步的变化需关注后续财政政策的力度和经济基本面的修复情况。

“未来债市行情需更加关注经济基本面修复的持续性、权益市场的表现和市场流动性，货币政策和财政政策的协同有望进一步实现较好的行情。”吕智卓如是称。

(责编：罗知之、陈键)
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