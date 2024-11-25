丁 蓉

原标题：腌腊旺季推迟？生猪价格尚未迎来反弹

近段时间，虽然已经步入第四季度传统生猪消费旺季，但生猪价格仍在下滑。

国家统计局最新数据显示，2024年11月20日生猪（外三元）为16.3元/公斤，而9月30日均价为18元/公斤，累计下滑9.44%。

对此，上海钢联农产品事业部生猪分析师王艺霖在接受《证券日报》记者采访时表示，近两个月部分南方地区的气温相对较高，使得腌腊活动未能如期进行，导致生猪消费这部分需求尚未得到释放。

“同时，在供应相对充足的情况下，生猪需求增速未能跟上供应增速，导致市场出现供过于求的情况，进而引发价格下滑。不过，受腌腊需求提升和气温下降带来的消费增加影响，未来猪价有望迎来阶段性反弹。”王艺霖说。

腌腊行情推迟

“往年这个时候很多消费者已经开始熏腊肉腊肠，猪肉销量也会明显拉升。不过，今年11月上旬和中旬气温偏高，很多消费者还没有着手准备。估计随着近几天降温，熏制腊肉的消费者就会多起来了。”11月24日，湖南益阳一农贸市场相关工作人员向《证券日报》记者表示。

“接下来仍需注意供应端的变化，若养殖端压栏情绪松动，出栏计划增加，或将限制猪价的上涨空间。”王艺霖表示。

数据显示，今年年初至8月份，生猪外三元均价一路震荡上扬，于8月10日触及20.5元/公斤阶段高位。得益于生猪价格的上涨，今年前三季度牧原股份、温氏股份等A股市场生猪养殖板块上市公司的归属于上市公司股东的净利润均较上年同期实现扭亏为盈。8月份以来，尽管生猪价格有所下滑，不过对成本控制能力较强的企业而言，仍处于合理位置，能够获得合理利润。

对于明年生猪的供需情况，上海钢联农产品事业部生猪分析师袁春兰在接受《证券日报》记者采访时表示，从供给端来看，随着2024年能繁母猪持续增加，加之生产效率提升，根据生长周期推算，预计2025年生猪出栏量将有所增加，市场生猪供应充足，屠宰厂收购相对顺畅。而从消费端来看，猪肉消费具有明显的季节性特征。例如，11月份至12月份会受到腌腊及冬季需求支撑，而在春节后，猪肉消费惯性回落，价格大概率会下滑。

“预计2025年生猪价格月均价将呈现先跌后涨趋势。低点或在第一季度，预计均价在18.5元/公斤至20元/公斤。高点或出现在第四季度，预计均价在22.8元/公斤至23.2元/公斤。”袁春兰说。

企业扩产谨慎

据了解，今年以来，生猪养殖行业竞争格局持续演变，市场加速向具有成本优势的头部企业集中。大型生猪养殖企业通过扩大养殖规模、提高生产效率、降低养殖成本等措施，进一步巩固了市场地位。同时，这些大型养殖企业还在产业链上下游进行布局，形成了一体化经营的模式，进一步提升了市场竞争力。而与大型企业相比，中小企业和散户在资金、技术、环保等方面面临较大压力，往往难以承担高昂的养殖成本和环境治理费用，市场份额逐渐减少。

王艺霖表示，随着规模化、集约化养殖模式的推广，一些技术先进、管理规范的大型养殖企业的经营优势逐渐显现，市场份额逐步提升。“未来，这些大型企业凭借资金、技术和管理等方面的优势，能够更好地保障生猪的品质和食品安全，从而在市场竞争中占据主导地位。而中小企业和散户由于在地域性保供和灵活应对市场需求变化等方面具有一定优势，依然会占有一部分市场份额。”

温氏股份相关负责人表示，根据观察，目前生猪养殖行业整体扩产较为谨慎，主要由规模扩张往提质方向转型，努力降低生产成本，提升盈利能力。“目前未了解到社会资本大量进入行业的情况，可能系养猪业风险较大、投资成本较高、当前猪价吸引力较小等原因所致。”

“生猪养殖企业未来可能会继续保持谨慎的扩产态度，以避免过度扩张带来的风险。”王艺霖表示，从整体来看，考虑到降低资产负债率有助于提升企业的稳健性和市场竞争力，生猪养殖企业在明年可能会继续通过加强成本控制、提高生产效率、优化债务结构等方式来降低资产负债率，以应对未来的市场挑战。

(责编：罗知之、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经