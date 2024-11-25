李华林

原标题：上市券商业绩企稳回暖

上市券商三季度报已披露收官。随着新“国九条”的发布以及一揽子增量政策的落地实施，上市券商业绩普遍回暖，营收和净利润降幅收窄，尤其是第三季度业绩改善明显，证券行业迎来复苏。

整体回温向好

根据同花顺统计数据，今年前三季度，43家上市券商营收降幅收窄，合计实现营业收入3714.28亿元，同比下降2.75%；实现归母净利润1034.49亿元，同比下降5.93%。

头部券商业绩稳定性彰显，大部分实现营收、净利润双增长。其中，中信证券遥遥领先，营收及净利润稳居第一位，实现营业收入461.42亿元，同比增长0.73%；实现归母净利润167.99亿元，同比增长2.35%。紧随其后的华泰证券、国泰君安、中国银河证券分别实现营业收入314.24亿元、290亿元、270.86亿元，分别同比增长15.41%、7.29%、6.29%；实现归母净利润125.21亿元、95.23亿元、69.64亿元，分别同比增长30.63%、10.38%、5.46%。

谈及业绩增长的原因，中国银河证券董事长王晟在业绩说明会上表示，A股市场交投活跃度显著提升，日均成交额大幅增长，特别是在9月末监管机构出台一揽子政策，从货币政策、财政政策、市场改革等多方面释放重磅利好信号，大大提振市场信心、引导资金入市，打开行业景气度上行通道，为整个证券行业带来了积极影响。

相比之下，中小券商业绩波动更为明显，表现出更大弹性。约有10家中小券商实现营收和净利润双增长。其中，东兴证券营业收入增幅最大，前三季度实现营收80.68亿元，同比增长168.23%；归母净利润9.43亿元，同比增长100.73%。第一创业前三季度营收24.01亿元，同比增长25.54%；归属于上市公司股东的净利润6.41亿元，同比增长95.45%。

东兴证券董事长李娟表示，前三季度公司业绩大幅增长，主要是因为公司坚定实施战略转型，非方向性投资稳步推进，面对复杂的市场行情，加强了宏观周期趋势预判和投资策略研发，并根据投资策略的风险属性合理配置资产，报告期内公司投资业绩大幅增长，实现整体经营业绩同比大幅提升。

从第三季度来看，券商业绩增长强势，带动前三季度整体业绩回升向好。同花顺统计数据显示，第三季度，43家上市券商共实现营业收入1364.05亿元，同比增长33.41%；实现归母净利润395亿元，同比增长41%。

业内人士认为，券商第三季度业绩反弹得益于市场整体状况的改善，尤其是在9月底，在一揽子增量政策的推动下，市场强势反弹，大部分上市券商随之调整经营策略，抓住新的发展机遇，行业迎来复苏拐点。

自营成主要支撑

细看上市券商前三季度业绩，自营业务作为券商第一大收入来源，成为驱动业绩增长的核心引擎。

同花顺统计数据显示，前三季度，43家上市券商自营业务净收入合计为1316.89亿元，同比增长28.1%，占营收的比重为35.45%；第三季度，自营业务营收为567.17亿元，同比增长174%。其中，中信证券以216.64亿元的自营收入领先，华泰证券、国泰君安自营收入均超100亿元。

“对券商自营收入进行拆分，可以看到，自营业务收益同比高增主要由公允价值变动损益高增所引起。”中信建投非银金融首席分析师赵然表示，前三季度，上市券商投资收益同比减少442.46亿元，而公允价值变动损益同比增加934.66亿元。

开源证券非银金融行业首席研究员高超认为，券商自营业务大幅提振，主要受益于9月末权益市场行情走高。自9月份以来，市场交易活跃度显著提升，投资者参与热情高涨，推动股市上涨，券商权益自营业务因此表现出高弹性。

来自政策的支持也夯实了券商自营收入的支柱地位。今年9月份，证监会修订发布《证券公司风险控制指标计算标准规定》，进一步完善证券公司风险控制指标体系。“新规有助于增加优质券商的资本空间，并提高资本的使用效率。”赵然表示，此外，对于券商参与互换便利业务，监管部门在风险控制指标的计算、资金成本等方面均给予了便利，反映出监管层对于券商固定收益投资、公募REITs以及场内衍生品交易等业务发展的支持，有助于扩大券商的投资业务收入。

从资管业务来看，前三季度，上市券商资管业务总体保持稳定，降幅相对较小。“年初以来依靠固收和指数产品规模的增长，券商资管业务表现出较强韧性。”国金证券分析师舒思勤表示，上市券商前三季度合计实现资管收入339亿元，同比下降2%。截至9月份，券商资管规模达到5.7万亿元，较年初增长7%。

部分券商资管业务表现亮眼。首创证券前三季度资产管理业务手续费净收入7.48亿元，同比增长103.45%。首创证券表示，公司资管业务加快向多资产、多策略方向迈进，推动产品体系均衡发展，传统信用债业务保持稳定、利率债业务加速布局、权益类产品业绩表现良好、投顾业务继续稳步提升，同时也有效带动了公司财富管理等业务发展。

此外，公募化转型正成为券商资管业务发展新趋势，多家券商积极推进资管子公司的落地，同时公募化牌照申请亦在路上。华安证券、国联证券此前发布公告表示，资管子公司已正式开业或已获取经营证券期货业务许可证。广发资管、安信资管、国金资管等公募业务牌照正在申请中。

经纪业务承压

受市场波动等多重因素影响，券商经纪业务、投行业务承压，整体表现不佳。同花顺统计数据显示，前三季度，上市券商经纪业务实现营收664.39亿元，同比下降13.58%。

“经纪业务同比减少主要受前三季度交易量下滑影响，第三季度股基成交额合计实现51万亿元，同比下降12.27%。”赵然表示。

不过，在近期一揽子增量政策的“组合拳”下，市场交投活跃，投资者入场热情高涨，券商经纪业务后续有望迎来机遇。赵然表示，利好政策接连出台，资本市场红利持续释放，对A股持续向上形成有力支撑，将推动提高上市公司质量和投资价值。随着市场交投情绪的活跃，券商经纪业务和两融利息收入或得到改善，有望成为券商业绩弹性的先行指标。

多家券商积极把握市场机遇，加大经纪业务服务力度。招商证券执行董事、总裁吴宗敏在业绩说明会上表示，受市场行情影响，10月份公司新开户数相比9月份增长了数倍。近期A股市场放量明显，10月份市场股基交易量较9月份大幅增长，市场热度提升对公司经纪业务有积极促进作用，公司将不断提升经纪业务综合竞争力，推动业务长期高质量发展。

受IPO阶段性收紧等影响，前三季度，券商投行业务出现收缩，投行业务收入同步下滑。同花顺统计数据显示，上市券商前三季度投行业务实现营收217.19亿元，同比下降38.38%。

业内认为，随着资本市场统筹融资端和投资端改革的推进，投行业务有望企稳回升。中信建投有关部门负责人表示，长期来看，在资本市场支持新质生产力发展和中国式现代化建设过程中，投资银行业务可发挥重要作用，要顺应市场变化，积极应对挑战和机遇。公司投资银行业务把功能性放在首要位置，紧紧围绕服务实体经济和国家战略开展业务，从以牌照类业务为主加快向为客户提供全生命周期全产品综合服务转型。

展望上市券商全年业绩表现，业内认为，有望恢复正增长。“10月份以来，市场成交额保持高位，叠加低基数，预计券商四季度业绩同比增速明显强于三季度。”高超分析，随着市场向好，权益自营业务或率先出现反弹，持续较高的市场交易量将驱动经纪业务增高，大财富管理业务景气度有望回升，券商净资产收益率（ROE）或持续回暖。

“市场向好发展，将在改善券商盈利的同时，推动一流投行建设。”国泰君安证券非银金融首席分析师刘欣琦认为，自9月底以来，资本市场系列利好政策落地，市场交投活跃度上升，带动券商经纪、资管、两融等主要业务明显增长，改善了券商盈利能力。并且，近期系列增量政策对券商服务中长期资金入市、提供高质量投行服务等方面提出了新要求，专业能力突出、稳健合规的优质券商有望在行业机遇期加速转型，加快推进一流投行建设。

(责编：罗知之、陈键)

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