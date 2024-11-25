原标题：太阳日冕自转新规律揭示

科技日报昆明11月24日电 （记者赵汉斌）记者24日从中国科学院云南天文台获悉，该台研究人员近期与合作者一道，在日冕径向较差自转研究方面取得了新突破，这对弄清日冕自转随高度变化的规律性及其时间演化方面具有重要意义。相关论文发表在《天体物理学杂志》上。

太阳日冕存在一种复杂的自转现象，即径向和纬度较差自转。这种自转有助于释放储存在磁场中的自由能，是理解日冕动力学和加热机制的重要一环，对太阳日冕中磁重联的发生起着关键作用。同时，日冕中的大尺度磁结构还可能反映太阳内部的自转情况，对研究太阳内部发电机活动也具有重要意义。然而，由于日冕缺乏长寿命的太阳结构作为示踪物，且磁场难以准确测量，以前的研究方法并不适用于日冕自转的研究。

为了填补这一空白，云南天文台抚仙湖太阳观测和研究基地向南彬博士、中国科学院国家空间科学中心研究员赵新华以及云南民族大学教授邓林华等人，利用太阳射电望远镜网络在不同频率下所观测的太阳全日面正午射电流量数据，深入研究了太阳日冕的径向较差自转及其随时间的变化规律。

研究结果显示，在过去30年里，245兆赫至8800兆赫频率范围内的太阳射电流量自转速率，随频率增加而增加，从而证实了太阳日冕存在径向较差自转。此外，从日冕底层到大约1.3个太阳半径的不同高度上的日冕自转，随着太阳活动周期的推进展现出复杂的变化，但自转速率总是随着高度的增加而逐渐变慢。

这一发现，为人们更好地理解太阳日冕自转及其随高度变化的规律性提供了新视角，也为进一步研究太阳活动和太阳物理学提供了重要基础。

(责编：罗知之、陈键)

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