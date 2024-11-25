原标题：银河系外恒星特写照片首次发布

科技日报讯 （记者张佳欣）据11月21日《天文学与天体物理学》杂志报道，借助位于智利阿塔卡马沙漠的欧洲南方天文台甚大望远镜干涉仪（VLTI），天体物理学家首次拍摄到银河系外一颗恒星的特写图像。这颗名为WOH G64的恒星距离地球约16万光年，是一颗垂死的红巨星。最新观测结果显示，恒星正在喷出气体和尘埃，处于爆发成为超新星之前的最后阶段。

尽管天文学家已拍摄了许多银河系内恒星的放大图像，揭示了它们的特性，但其他星系还有无数恒星。其他星系的恒星距离地球极其遥远，以至于要详细观测其中任何一颗，都极具挑战性。

这颗新拍摄的恒星WOH G64位于大麦哲伦星云中，大小约为太阳的2000倍，被归类为红超巨星，是人类已知最大恒星之一。

大麦哲伦星云是围绕银河系旋转的小型星系之一。几十年来，天文学家一直知道这颗恒星的存在，并将其称为“巨兽恒星”。团队长期以来一直对这颗“巨无霸”恒星很感兴趣。早在2005年和2007年，他们就使用VLTI来详细了解这颗恒星的特征，并在随后几年里继续研究，但一直未能获得这颗恒星的实际图像。

借助VLTI的重力仪（GRAVITY），团队将新结果与之前对WOH G64的其他观测结果进行了比较。他们惊讶地发现，这颗恒星在过去十年里变暗了。

在生命的最后阶段，像WOH G64这样的红超巨星会在数千年的过程中，抛掉其外层的气体和尘埃。相较同类恒星，WOH G64是“性格”最不稳定的恒星之一，任何剧烈变化都可能使其更接近爆炸性的结局。

团队还发现了一个紧密围绕该恒星的“蛋形茧”，这种形状可能与垂死恒星在爆发成为超新星前，剧烈喷射物质有关。

(责编：罗知之、陈键)

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