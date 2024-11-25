原标题：科学家造出纳米意大利面

科技日报讯 （记者张佳欣）据最新一期《纳米进展》杂志报道，由英国伦敦大学学院领导的研究团队制造出了世界上最细的意大利面，其直径约为人类发丝的1/200。

制造这种意大利面并非为了推出一种新食品，而是为了验证一种名为纳米纤维的极细材料在医学和工业领域具有更广泛用途。

纳米纤维由淀粉制成，而淀粉是绿色植物为储存多余葡萄糖而合成的。淀粉纳米纤维可用在绷带中以促进伤口愈合、作为骨骼再生的支架，以及用于药物输送。

然而，由于依赖从植物细胞中提取并纯化淀粉，生产纳米纤维的过程需要消耗大量能源和水。研究人员表示，一种更环保的方法是直接使用富含淀粉的原料，如制作意大利面的原料面粉，来制造纳米纤维。

此次，研究团队使用静电纺丝的技术，制作出直径仅为372纳米（一纳米是十亿分之一米）的意大利面，比某些光波的波长还要窄。在这种技术中，面粉和液体的细丝在电荷的作用下通过针头尖端被拉出。

已知世界第二细的意大利面由撒丁岛努奥罗镇的一位意大利制面商手工制成，名为“su filindeu”（意为“上帝之线”）。其宽度约为400微米，是此次利用静电纺丝技术制作的意大利面宽度的1000倍。

新的“纳米意大利面”整体上是一层厚度约2厘米的纤维垫，因此是可见的，但每一根单独的纳米纤维都太细，无法通过任何形式的可见光相机或显微镜清晰拍摄，因此其宽度是用扫描电子显微镜测量的。

(责编：罗知之、陈键)

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