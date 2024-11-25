原标题：屏幕显示发光材料体系上新

科技日报讯 （记者洪敬谱）11月21日，记者从维信诺科技股份有限公司（以下简称“维信诺”）获悉，由该公司研发的维信诺全新发光材料体系Foremost（以下简称“F1”）日前发布。

发光材料是直接影响屏幕显示效果的关键因素之一。F1在发光效率、器件寿命、视角色偏和低蓝光上，均实现了突破。相比原有的发光材料体系，F1发光效率提升10%，器件寿命提升22%，视角色偏改善50%，低蓝光改善10%。使用F1的屏幕品质更佳，低亮更细腻、高亮更均一。目前，F1已应用于一些手机旗舰产品等。

据悉，维信诺“有机发光显示材料、器件与工艺集成技术和应用”项目获2011年度国家技术发明奖一等奖。该公司也是首个主导制定柔性显示国际标准的中国企业。

(责编：罗知之、陈键)

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